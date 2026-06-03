Mulino impulsa el registro de 500 barcos griegos para utilizar bandera panameña

El presidente de la República, José Raúl Mulino , se reunió con representantes de la comunidad de armadores griegos y líderes del sector marítimo internacional para presentar las estrategias que impulsa Panamá con el objetivo de fortalecer y aumentar el valor de su Registro de Naves, considerado uno de los más importantes del mundo.

Durante el encuentro, realizado en el marco de su gira oficial por Grecia, el mandatario destacó la relevancia de este país europeo para la industria marítima panameña, al señalar que alrededor de 500 embarcaciones de propietarios griegos navegan actualmente bajo bandera panameña.

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Panamá busca fortalecer su liderazgo marítimo

Mulino explicó que el Gobierno Nacional trabaja en iniciativas dirigidas a captar nuevos clientes y consolidar la posición de Panamá como uno de los principales competidores mundiales en materia de abanderamiento de naves.

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El mandatario resaltó que la flota griega representa un segmento estratégico para el registro panameño y mantiene una participación significativa dentro del transporte marítimo internacional de mercancías.

Reuniones con autoridades y empresarios

Como parte de su agenda oficial, Mulino sostuvo encuentros con el presidente y el primer ministro de Grecia, con quienes abordó temas relacionados con la situación geopolítica internacional, el comercio marítimo y las oportunidades de cooperación bilateral.

Según explicó, ambas naciones expresaron interés en fortalecer la colaboración marítima y comercial para enfrentar los desafíos que enfrenta actualmente la industria naviera global.

Situación de barcos panameños en China

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Durante las reuniones con representantes del sector marítimo griego, el presidente también respondió consultas relacionadas con la situación de embarcaciones registradas bajo bandera panameña que operan en China.

Mulino indicó que, tras conversaciones recientes entre las autoridades diplomáticas de Panamá y China, existe el compromiso de desarrollar mecanismos que permitan atender y solucionar las inquietudes planteadas por el sector.

Proyectos estratégicos para la logística panameña

En la actividad participaron el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y el director general de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Ramón Franco, quienes presentaron los principales proyectos de infraestructura y logística que impulsa el país.

Entre las iniciativas destacadas figuran:

La modernización del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Nuevas concesiones portuarias.

La rehabilitación de la carretera Panamericana.

La construcción del Cuarto Puente sobre el Canal.

El proyecto del lago de Río Indio.

La ampliación del corredor logístico nacional.

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Las autoridades explicaron que estas obras buscan fortalecer la competitividad de Panamá como centro logístico y marítimo de alcance global.

Panamá apuesta por la eficiencia y la sostenibilidad

Por su parte, el director de Marina Mercante, Ramón Franco, presentó las acciones que desarrolla el Registro de Naves de Panamá para adaptarse a los nuevos desafíos de la industria, incluyendo regulaciones ambientales, eficiencia operativa y sostenibilidad.

El funcionario destacó las ventajas competitivas que ofrece Panamá a los armadores internacionales y las estrategias orientadas a mantener la confianza de la comunidad marítima global.

La agenda del presidente Mulino en Grecia continuará con reuniones adicionales con empresarios navieros y representantes del sector privado internacional, con el objetivo de seguir promoviendo a Panamá como una de las principales plataformas marítimas, logísticas y comerciales del mundo.