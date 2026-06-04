Panamá Este Nacionales -  4 de junio de 2026 - 17:21

Minsa CAPSI de Tortí atenderá solo urgencias este 6 de junio por interrupción eléctrica

Durante este período, el Minsa CAPSI de Tortí mantendrá habilitada la atención de casos de urgencia, afirmó el MINSA.

Minsa CAPSI de Tortí.

Minsa CAPSI de Tortí.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (MINSA) informa a la población que el Minsa CAPSI de Tortí brindará únicamente atención de urgencias el sábado 6 de junio de 2026. Esta medida temporal se debe a una interrupción programada en el suministro de energía eléctrica en las instalaciones de salud.

La suspensión del servicio eléctrico es necesaria debido a que la empresa de distribución ENSA llevará a cabo trabajos técnicos vinculados al proyecto BESS-MINSA Tortí.

De acuerdo con la programación establecida, la interrupción del suministro eléctrico se extenderá de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., situación que afectará temporalmente la prestación de los servicios regulares de salud en la instalación.

Durante este período, el Minsa-CAPSI de Tortí mantendrá habilitada la atención de casos de urgencia para garantizar la continuidad de los servicios esenciales a la población.

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