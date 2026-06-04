Minsa CAPSI de Tortí atenderá solo urgencias este 6 de junio por interrupción eléctrica

El Ministerio de Salud (MINSA) informa a la población que el Minsa CAPSI de Tortí brindará únicamente atención de urgencias el sábado 6 de junio de 2026. Esta medida temporal se debe a una interrupción programada en el suministro de energía eléctrica en las instalaciones de salud.

La suspensión del servicio eléctrico es necesaria debido a que la empresa de distribución ENSA llevará a cabo trabajos técnicos vinculados al proyecto BESS-MINSA Tortí.

De acuerdo con la programación establecida, la interrupción del suministro eléctrico se extenderá de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., situación que afectará temporalmente la prestación de los servicios regulares de salud en la instalación.

Durante este período, el Minsa-CAPSI de Tortí mantendrá habilitada la atención de casos de urgencia para garantizar la continuidad de los servicios esenciales a la población.