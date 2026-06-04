Panamá mantiene tres casos de sarampión en 2026 y MINSA redobla medidas preventivas

El Ministerio de Salud (Minsa) activó un plan nacional de preparación hospitalaria para fortalecer la respuesta del sistema sanitario frente al riesgo de casos importados de sarampión, en un contexto marcado por el aumento de la circulación de la enfermedad a nivel mundial.

La estrategia contempla medidas de prevención, detección temprana, vigilancia epidemiológica y adecuación de infraestructura hospitalaria para garantizar una atención oportuna y segura ante posibles casos sospechosos.

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Hospitales refuerzan capacidad de respuesta

El doctor Humberto Vanegas, de la Dirección de Provisión de Servicios de Salud del Minsa, explicó que las autoridades sanitarias mantienen en ejecución un plan nacional de contingencia enfocado en fortalecer la capacidad operativa de la red hospitalaria.

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Como parte de este proceso, las direcciones nacionales y regionales de salud realizaron evaluaciones en hospitales y centros médicos para verificar las capacidades instaladas y asegurar la disponibilidad de recursos humanos y materiales.

“Hace dos semanas nos reunimos con todos los directores de hospitales y directores regionales para revisar las capacidades instaladas. Estamos aprovechando la experiencia adquirida durante la pandemia de COVID-19 y adoptando las medidas necesarias para garantizar una respuesta eficiente y coordinada ante cualquier eventualidad”, indicó Vanegas. “Hace dos semanas nos reunimos con todos los directores de hospitales y directores regionales para revisar las capacidades instaladas. Estamos aprovechando la experiencia adquirida durante la pandemia de COVID-19 y adoptando las medidas necesarias para garantizar una respuesta eficiente y coordinada ante cualquier eventualidad”, indicó Vanegas.

Habilitan áreas de aislamiento

Entre las acciones implementadas destaca la adecuación de espacios especiales para el aislamiento de pacientes con sospecha de sarampión, con el objetivo de evitar posibles contagios dentro de las instalaciones de salud.

Además, se han fortalecido los protocolos de atención en las salas de urgencias y los sistemas de triaje para identificar de manera temprana a personas con síntomas compatibles con la enfermedad, especialmente aquellas con antecedentes recientes de viaje.

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Capacitan al personal de salud

El Minsa informó que también se han actualizado protocolos médicos, manuales de bioseguridad y procedimientos de atención para garantizar una respuesta uniforme en todos los hospitales del país.

Las capacitaciones incluyen medidas de control de infecciones, manejo clínico de pacientes sospechosos y procedimientos de notificación epidemiológica.

Panamá registra tres casos en 2026

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Aunque la situación se mantiene bajo control, las autoridades sanitarias confirmaron que Panamá acumula tres casos de sarampión durante 2026. Ante este escenario, el MINSA mantiene una vigilancia permanente y refuerza las acciones preventivas para evitar nuevos contagios y posibles brotes.

Las autoridades reiteraron que la vacunación continúa siendo la herramienta más eficaz para prevenir el sarampión.

Frente a esta situación, Panamá continúa fortaleciendo las medidas de vigilancia, prevención y respuesta para proteger a la población y evitar la propagación del virus en el territorio nacional.