IMA proyecta aumentar de 14 a 21 las Tiendas del Pueblo en Panamá

El Gobierno Nacional reforzará el programa de las Tiendas del Pueblo del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) , con mejoras en infraestructura y la apertura de nuevos puntos de venta para ampliar el acceso de la población a alimentos de la canasta básica a precios accesibles.

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El anuncio fue realizado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, durante un recorrido por la Tienda del Pueblo de Frigo, ubicada en San Antonio, corregimiento de Juan Díaz, uno de los centros con mayor afluencia de compradores en el país.

Orillac informó que se impulsarán las gestiones necesarias para obtener recursos destinados a adecuar las instalaciones de esta tienda, que atiende diariamente a más de 2,000 personas.

IMA abrirá siete nuevas Tiendas del Pueblo

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Por su parte, el director general del IMA, Nilo Murillo, informó que el Gobierno trabaja para aumentar de 14 a 21 las Tiendas del Pueblo a nivel nacional.

Entre las localidades donde se prevé la apertura de nuevos puntos figuran:

Río Hato

Aguadulce

Calobre

Atalaya

Cañazas (Veraguas)

Caledonia, en Soná

David

San Remo

Puerto Armuelles

Murillo indicó que la expansión permitirá ampliar la cobertura del programa y beneficiar a más familias en distintas regiones del país.

Mejoras para la tienda de San Antonio

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El director del IMA adelantó que se contempla realizar trabajos de ampliación y modernización en la Tienda del Pueblo de Frigo. Entre las mejoras previstas se encuentran la ampliación de áreas de atención, el techado de espacios adicionales y la climatización de las zonas donde esperan los compradores, con el fin de ofrecer una experiencia más cómoda a los usuarios.

Punto estratégico para la distribución de alimentos

La Tienda del Pueblo de San Antonio se ha convertido en uno de los principales centros logísticos del IMA debido a su capacidad de almacenamiento y a su infraestructura de refrigeración.

Su ubicación permite atender a residentes de Juan Díaz, Don Bosco, Pedregal, Las Mañanitas y sectores de San Miguelito, facilitando el acceso a productos básicos a precios reducidos.