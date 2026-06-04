Panamá apuesta por tecnología y eficiencia para fortalecer su Registro de Naves

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reafirmó el compromiso de Panamá con la modernización y fortalecimiento de su Registro de Naves durante una reunión celebrada en el Consulado General de Panamá en El Pireo, Grecia, como parte de su visita oficial a ese país.

El mandatario destacó que el Gobierno trabaja en la incorporación de nuevas tecnologías y mecanismos de gestión para elevar la calidad de los servicios que ofrece el registro marítimo panameño y garantizar una atención más eficiente a sus clientes.

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¿Por qué Grecia es importante para el Registro de Naves de Panamá?

Durante el encuentro se resaltó la importancia del mercado griego para el sector marítimo panameño. Mulino recordó que Grecia posee una de las flotas mercantes más grandes del mundo y que actualmente cerca de 500 embarcaciones griegas navegan bajo bandera panameña.

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El objetivo, explicó, es fortalecer la relación con este mercado y consolidar la posición de Panamá como uno de los principales registros marítimos a nivel internacional.

¿Qué medidas analiza Panamá para mejorar la competitividad marítima?

Otro de los puntos analizados estuvo relacionado con situaciones externas que afectan la operación de embarcaciones registradas bajo bandera panameña.

Las autoridades señalaron la necesidad de evaluar distintas alternativas para evitar la retención de buques en China, una situación que impacta la competitividad del Registro de Naves y genera preocupación entre propietarios y operadores marítimos.