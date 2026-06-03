Panamá abrirá nuevos empleos en el sector marítimo tras acuerdo firmado en Grecia

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó como testigo de honor en la firma de un Memorando de Entendimiento entre la empresa panameña Nautilus Manning Agency, S.A. y la naviera griega Tsakos Shipping & Trading, acuerdo que busca generar nuevas oportunidades de empleo y formación para marinos panameños.

La firma se realizó durante la visita oficial del mandatario a Grecia y representa un paso importante para fortalecer la presencia de Panamá en la industria marítima internacional, uno de los sectores estratégicos de la economía nacional.

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Cuatro nuevos buques llevarán bandera panameña

Durante el encuentro, los propietarios de Tsakos Shipping & Trading, Panagiotis Tsakos y Nikolas Tsakos, anunciaron que cuatro buques tanqueros tipo panamax que actualmente se encuentran en construcción serán registrados bajo bandera panameña.

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Las embarcaciones tienen prevista su entrega para el año 2028 y fueron diseñadas específicamente con dimensiones compatibles con el tránsito por el Canal de Panamá.

Más oportunidades para marinos panameños

El acuerdo establece un marco de cooperación para facilitar el acceso de marinos panameños a plazas de trabajo a bordo de buques operados por la naviera griega.

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Además, contempla programas de capacitación especializada para fortalecer las competencias técnicas y profesionales de cadetes, oficiales y personal marítimo nacional.

Nautilus Manning Agency, S.A., empresa dedicada al reclutamiento y gestión de personal marítimo para la industria naviera internacional, será la encargada de coordinar la incorporación del talento panameño a estas oportunidades laborales.

Capacitación y desarrollo profesional

La iniciativa también incluye programas de formación orientados a preparar a la gente de mar panameña para desempeñarse en distintos tipos de embarcaciones de la flota de Tsakos Shipping & Trading.

Con ello se busca elevar los niveles de conocimiento técnico, mejorar el desempeño operativo y fortalecer la competitividad de los profesionales panameños dentro del mercado marítimo global.