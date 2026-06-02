Panamá y Grecia suscriben memorandos de entendimiento en turismo y cooperación bilateral

En la continuidad de su agenda oficial, el presidente de Panamá , José Raúl Mulino, sostuvo una reunión bilateral de alto nivel con el primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis. En el encuentro, celebrado en la Mansión Máximos, ambos mandatarios abordaron temas estratégicos de interés común enfocados en garantizar la eficiencia del comercio global, el robustecimiento del sector marítimo e industrial naviero, y la evolución de los procesos democráticos en Latinoamérica.

El encuentro, que se dio tras la reunión previa de Mulino con el presidente de la República Helénica, Konstantínos Tasoúlas, sirvió de marco para que ambos jefes de Gobierno atestiguaran la firma de dos memorandos de entendimiento dirigidos a profundizar las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambas naciones.

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Detalle de los acuerdos bilaterales suscritos

Una vez concluido el diálogo privado, se dio paso a una reunión ampliada con los ministros de ambos Estados para formalizar las siguientes alianzas:

Memorando de Entendimiento en Materia de Turismo

Este convenio busca cimentar la cooperación institucional a través del intercambio de información y conocimientos especializados.

Áreas estratégicas: Promoción e inversión turística, innovación y digitalización del sector, educación y formación profesional, así como el bloque cooperativo dentro de organizaciones internacionales del rubro.

Vigencia: El acuerdo tendrá una validez inicial de cinco años , renovable automáticamente por periodos iguales, salvo notificación en contrario de alguna de las partes.

Firmantes: Por parte de Panamá, suscribió el documento Gloria María de León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP); por el lado helénico, firmó Olga Kefalogianni, ministra de Turismo de Grecia.

2. Mecanismo de Consultas Políticas

El segundo instrumento jurídico tiene la finalidad de estrechar los canales de comunicación diplomática existentes y dinamizar diversas áreas de cooperación bilateral.

Dinámica: Se pactó el establecimiento de reuniones periódicas destinadas a examinar la evolución de la agenda bilateral y propiciar el intercambio de visiones sobre asuntos regionales e internacionales de mutuo interés.

Firmantes: El documento fue refrendado por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, y por su homólogo griego, Yorgos Gerapetritis, ministro de Relaciones Exteriores.