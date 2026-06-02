Panamá y Grecia reafirman su alianza estratégica en reunión presidencial

En un encuentro estratégico bilateral, el presidente de Panamá , José Raúl Mulino, y su homólogo de la República Helénica, Konstantínos Tasoúlas, abordaron la situación del comercio mundial y la responsabilidad compartida que mantienen ambas naciones de cara a la navegación pacífica internacional, especialmente tras su reciente ingreso como miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Según detalló la Presidencia de la República, el mandatario Mulino destacó que Grecia es el mayor usuario del hemisferio occidental de la bandera panameña en su marina mercante. En ese sentido, manifestó al presidente Tasoúlas su interés de abrir nuevos espacios para que la comunidad helénica invierta en Panamá, aprovechando las similitudes y oportunidades de ambos países en los sectores marítimo, logístico, turístico y comercial.

Asimismo, Mulino enfatizó el rol geopolítico del Canal de Panamá: "Panamá posee un Canal que es neutral, producto de un pacto internacional hoy suscrito por más de 43 países que nos dan la certeza de que en momentos como los actuales el país puede seguir abierto, en tiempos de paz y en tiempos de guerra, a todas las naves del mundo", añadió el presidente Mulino.

El mandatario panameño agregó que aspira a que la situación geopolítica global se estabilice mediante acuerdos duraderos, y que vías marítimas clave como el estrecho de Ormuz vuelvan a garantizar un tránsito seguro para el comercio mundial.

Por su parte, el presidente Tasoúlas coincidió en que, a pesar de la distancia geográfica, a ambas naciones las une un vínculo marítimo que ya es parte de su historia e identidad.

Al cierre de la reunión, ambos mandatarios reafirmaron la amistad entre sus pueblos mediante la entrega de los máximos galardones de cada Estado:

El presidente panameño, José Raúl Mulino, fue condecorado por Grecia con la Gran Cruz de la Orden del Redentor. Fundada en 1829, esta distinción es considerada la más antigua y alta de la República Helénica, y le fue otorgada en reconocimiento a su contribución al fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Por su parte, el mandatario griego Konstantínos Tasoúlas recibió la Orden Manuel Amador Guerrero en el grado de Gran Collar. Esta condecoración nacional, creada en 1953, le fue concedida por su activa defensa de la democracia y por impulsar la cooperación marítima bilateral.