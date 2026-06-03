MITRADEL y la Cámara de Comercio publican ofertas de empleo para esta semana

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las ofertas laborales que mantienen disponibles para esta semana.
Vacantes disponibles en Panacamara
- Grupo Melo: busca supervisor de mantenimiento con más de cuatro años de experiencia y disponibilidad para laborar en turnos rotativos.
- UNESA: requiere oficial de préstamos para Panamá, Chitré, Penonomé, La Chorrera, David y Santiago. Los aspirantes deben contar con licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o carreras afines, además de licencia de conducir tipo D en adelante.
- UNESA: mantiene vacante para ejecutivo de ventas de viviendas. Se solicitan estudios completos o en curso a nivel de licenciatura en Ventas, Mercadeo, Publicidad o carreras afines.
- UNESA: busca vendedor con licenciatura en Ingeniería Civil, Mecánica, Industrial, Administración o carreras afines, y entre dos y cinco años de experiencia.
Vacantes publicadas por Mitradel
Por su parte, el jefe de Intermediación Laboral del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Emanuel Gómez, informó sobre nuevas oportunidades laborales disponibles en Empleos Panamá.
- Vacante disponible en Darién: para residente de proyecto. Se requiere título en Ingeniería Civil, Arquitectura o carreras afines.
- Empresa en Coclé: busca capitán de restaurante con conocimientos en supervisión de alimentos y bebidas.
- Se solicita técnico en mantenimiento, instalación y reparación en Colón. Los aspirantes deben contar con estudios técnicos en electricidad, electrónica, mecánica o carreras afines.
- Vacante para conductor de articulado en Colón: entre sus funciones estarán operar camiones, realizar inspecciones antes y después de cada viaje, y gestionar la carga y descarga de mercancías.
- Empresa en Panamá: busca asistente de inventario con bachiller completo, conocimientos en control de inventarios y manejo de herramientas de Office.
Las autoridades reiteraron que los interesados pueden ingresar a las plataformas oficiales para conocer más detalles sobre requisitos y procesos de aplicación.