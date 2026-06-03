MITRADEL y la Cámara de Comercio publican ofertas de empleo para esta semana

Ofertas de empleo del MITRADEL de esta semana.

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá ( CCIAP ) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ) dieron a conocer las ofertas laborales que mantienen disponibles para esta semana.

La directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, María Eugenia Grimaldo Araúz, presentó las vacantes laborales disponibles a través de Panacamara .

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Vacantes disponibles en Panacamara

Grupo Melo: busca supervisor de mantenimiento con más de cuatro años de experiencia y disponibilidad para laborar en turnos rotativos.

UNESA: requiere oficial de préstamos para Panamá, Chitré, Penonomé, La Chorrera, David y Santiago. Los aspirantes deben contar con licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o carreras afines, además de licencia de conducir tipo D en adelante.

UNESA: mantiene vacante para ejecutivo de ventas de viviendas. Se solicitan estudios completos o en curso a nivel de licenciatura en Ventas, Mercadeo, Publicidad o carreras afines.

UNESA: busca vendedor con licenciatura en Ingeniería Civil, Mecánica, Industrial, Administración o carreras afines, y entre dos y cinco años de experiencia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062170345142907219&partner=&hide_thread=false La @CCIYAP presenta las vacantes disponibles esta semana en la plataforma de empleo disponible en su página https://t.co/kEk7tSwGYm. pic.twitter.com/v8VtzL8h6a — Telemetro Reporta (@TReporta) June 3, 2026

Vacantes publicadas por Mitradel

Por su parte, el jefe de Intermediación Laboral del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Emanuel Gómez, informó sobre nuevas oportunidades laborales disponibles en Empleos Panamá.

Vacante disponible en Darién: para residente de proyecto. Se requiere título en Ingeniería Civil, Arquitectura o carreras afines.

Empresa en Coclé: busca capitán de restaurante con conocimientos en supervisión de alimentos y bebidas.

Se solicita técnico en mantenimiento, instalación y reparación en Colón. Los aspirantes deben contar con estudios técnicos en electricidad, electrónica, mecánica o carreras afines.

Vacante para conductor de articulado en Colón: entre sus funciones estarán operar camiones, realizar inspecciones antes y después de cada viaje, y gestionar la carga y descarga de mercancías.

Empresa en Panamá: busca asistente de inventario con bachiller completo, conocimientos en control de inventarios y manejo de herramientas de Office.

Las autoridades reiteraron que los interesados pueden ingresar a las plataformas oficiales para conocer más detalles sobre requisitos y procesos de aplicación.