Panamá Nacionales -  3 de junio de 2026 - 13:11

MITRADEL y la Cámara de Comercio publican ofertas de empleo para esta semana

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer nuevas vacantes laborales.

Ofertas de empleo del MITRADEL de esta semana. 

Ofertas de empleo del MITRADEL de esta semana. 

TReporta
María Hernández
Por María Hernández

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las ofertas laborales que mantienen disponibles para esta semana.

La directora de Mercadeo y Comunicaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, María Eugenia Grimaldo Araúz, presentó las vacantes laborales disponibles a través de Panacamara.

Vacantes disponibles en Panacamara

  • Grupo Melo: busca supervisor de mantenimiento con más de cuatro años de experiencia y disponibilidad para laborar en turnos rotativos.
  • UNESA: requiere oficial de préstamos para Panamá, Chitré, Penonomé, La Chorrera, David y Santiago. Los aspirantes deben contar con licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o carreras afines, además de licencia de conducir tipo D en adelante.
  • UNESA: mantiene vacante para ejecutivo de ventas de viviendas. Se solicitan estudios completos o en curso a nivel de licenciatura en Ventas, Mercadeo, Publicidad o carreras afines.
  • UNESA: busca vendedor con licenciatura en Ingeniería Civil, Mecánica, Industrial, Administración o carreras afines, y entre dos y cinco años de experiencia.
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Vacantes publicadas por Mitradel

Por su parte, el jefe de Intermediación Laboral del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Emanuel Gómez, informó sobre nuevas oportunidades laborales disponibles en Empleos Panamá.

  • Vacante disponible en Darién: para residente de proyecto. Se requiere título en Ingeniería Civil, Arquitectura o carreras afines.
  • Empresa en Coclé: busca capitán de restaurante con conocimientos en supervisión de alimentos y bebidas.
  • Se solicita técnico en mantenimiento, instalación y reparación en Colón. Los aspirantes deben contar con estudios técnicos en electricidad, electrónica, mecánica o carreras afines.
  • Vacante para conductor de articulado en Colón: entre sus funciones estarán operar camiones, realizar inspecciones antes y después de cada viaje, y gestionar la carga y descarga de mercancías.
  • Empresa en Panamá: busca asistente de inventario con bachiller completo, conocimientos en control de inventarios y manejo de herramientas de Office.

Las autoridades reiteraron que los interesados pueden ingresar a las plataformas oficiales para conocer más detalles sobre requisitos y procesos de aplicación.

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