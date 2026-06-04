CSS: asegurados tienen hasta agosto para elegir entre el sistema mixto y el de capitalización

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que alrededor de 1,800 asegurados han decidido trasladarse del sistema mixto o del sistema de beneficio definido hacia el Sistema de Capitalización, tras consultar las proyecciones de jubilación disponibles en la plataforma digital de la institución.
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CSS invita a utilizar Mi Caja Digital
Robinson explicó que los asegurados pueden registrarse en la plataforma Mi Caja Digital y acceder a la sección Mi Retiro Seguro para verificar información personalizada sobre su historial laboral y sus proyecciones de jubilación.
Según detalló, el sistema permite identificar a qué régimen pertenece cada trabajador y ofrece recomendaciones basadas en la información registrada en la institución.
Plataforma permite verificar salarios registrados
La funcionaria indicó que una de las ventajas de la herramienta es que permite a los trabajadores revisar los salarios reportados por sus empleadores y detectar posibles inconsistencias.
Explicó que, mientras más rápido un asegurado notifique la ausencia de cuotas o salarios en su cuenta individual, mayores posibilidades tendrá la CSS de realizar las gestiones correspondientes para recuperar esos aportes.
La entidad recordó que la verificación periódica de los registros laborales es fundamental para garantizar que las futuras prestaciones sean calculadas correctamente.
300 mil personas han utilizado la herramienta
De acuerdo con los datos proporcionados por la CSS, actualmente existen cerca de 800 mil personas registradas en la plataforma digital.
De ese total, aproximadamente 300 mil ya han ingresado a Mi Retiro Seguro para consultar información relacionada con su historial de cotizaciones y sus proyecciones de retiro.