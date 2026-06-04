CSS: asegurados tienen hasta agosto para elegir entre el sistema mixto y el de capitalización

Unos 300 mil asegurados han ingresado a Mi Retiro Seguro en Mi Caja Digital

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que alrededor de 1,800 asegurados han decidido trasladarse del sistema mixto o del sistema de beneficio definido hacia el Sistema de Capitalización, tras consultar las proyecciones de jubilación disponibles en la plataforma digital de la institución.

La información fue dada a conocer por Rosilda Robinson, directora nacional de Recursos Humanos de la CSS, quien destacó la importancia de que los trabajadores utilicen la herramienta "Mi Retiro Seguro" para conocer el estado de sus aportes y las estimaciones relacionadas con su futura pensión.

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CSS invita a utilizar Mi Caja Digital

Robinson explicó que los asegurados pueden registrarse en la plataforma Mi Caja Digital y acceder a la sección Mi Retiro Seguro para verificar información personalizada sobre su historial laboral y sus proyecciones de jubilación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062528865495327136?s=20&partner=&hide_thread=false Unas 1,800 personas han decidido cambiarse del sistema de pensiones mixto o de beneficio definido al Sistema de Capitalización.



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Según detalló, el sistema permite identificar a qué régimen pertenece cada trabajador y ofrece recomendaciones basadas en la información registrada en la institución.

“Es importante decirle a la gente la importancia de que puedan registrarse en Mi Caja Digital y además vayan a Mi Retiro Seguro a ver su cuenta individual”, señaló. “Es importante decirle a la gente la importancia de que puedan registrarse en Mi Caja Digital y además vayan a Mi Retiro Seguro a ver su cuenta individual”, señaló.

Plataforma permite verificar salarios registrados

La funcionaria indicó que una de las ventajas de la herramienta es que permite a los trabajadores revisar los salarios reportados por sus empleadores y detectar posibles inconsistencias.

Explicó que, mientras más rápido un asegurado notifique la ausencia de cuotas o salarios en su cuenta individual, mayores posibilidades tendrá la CSS de realizar las gestiones correspondientes para recuperar esos aportes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062513915557212629?s=20&partner=&hide_thread=false “Es importante decirle a la gente la importancia de que puedan registrarse en Mi Caja Digital y además vayan en Mi Retiro Seguro a ver su cuenta individual.... La página lo va a reconocer a usted porque evidentemente usted pasa por todo un tema de seguridad y le dice bueno, usted… pic.twitter.com/qSwmlOWMLP — Telemetro Reporta (@TReporta) June 4, 2026

La entidad recordó que la verificación periódica de los registros laborales es fundamental para garantizar que las futuras prestaciones sean calculadas correctamente.

300 mil personas han utilizado la herramienta

De acuerdo con los datos proporcionados por la CSS, actualmente existen cerca de 800 mil personas registradas en la plataforma digital.

De ese total, aproximadamente 300 mil ya han ingresado a Mi Retiro Seguro para consultar información relacionada con su historial de cotizaciones y sus proyecciones de retiro.