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Índice de Confianza del Consumidor retrocede 17 puntos en el segundo trimestre del 2026

La Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) presentó este martes los resultados del Índice de Confianza del Consumidor, el cual reflejó un retroceso de 17 puntos en el segundo trimestre del año con respecto al último informe, al marcar 75 puntos de 200. Este informe permite medir cómo se sienten las personas respecto al estado de la economía, el desempleo, el ahorro y sus finanzas personales.