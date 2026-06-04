Futuro de la mina: Mulino designa equipo interinstitucional para tomar una decisión sobre el proyecto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la conformación de un equipo interinstitucional que tendrá la responsabilidad de evaluar y presentar recomendaciones sobre el futuro de la mina y las acciones que deberá adoptar el Gobierno Nacional.

El grupo de trabajo estará encabezado por el ministro de Comercio e Industrias (MICI), Julio Moltó, y contará además con la participación de representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

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Equipo analizará escenarios para una decisión gubernamental

Según explicó el mandatario, la mesa interinstitucional tendrá la tarea de revisar los distintos aspectos relacionados con la mina, incluyendo los componentes económicos, ambientales y administrativos que forman parte del caso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062597815746883970?s=20&partner=&hide_thread=false El presidente de la República, @JoseRaulMulino, anunció la conformación de un equipo interinstitucional liderado por el ministro del @MICIPMA, @moltojulio, junto a los ministros del @Mef_Pma y @MiAmbientePma, para tomar una decisión sobre la mina. pic.twitter.com/Z9DjlZBPYp — Telemetro Reporta (@TReporta) June 4, 2026

La creación de este equipo busca consolidar información técnica y especializada antes de que el Ejecutivo adopte una decisión definitiva sobre el futuro del proyecto.

Tema sigue siendo prioritario para el Gobierno

La situación de la mina continúa siendo uno de los temas más relevantes dentro de la agenda nacional debido a sus implicaciones económicas, laborales, ambientales y jurídicas.

Las autoridades han reiterado en distintas ocasiones que cualquier decisión deberá considerar el interés nacional y estar sustentada en análisis técnicos que permitan evaluar los efectos de cada alternativa.