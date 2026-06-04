Futuro de la mina: Mulino designa equipo interinstitucional para tomar una decisión sobre el proyecto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la conformación de un equipo interinstitucional que tendrá la responsabilidad de evaluar y presentar recomendaciones sobre el futuro de la mina y las acciones que deberá adoptar el Gobierno Nacional.
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Equipo analizará escenarios para una decisión gubernamental
Según explicó el mandatario, la mesa interinstitucional tendrá la tarea de revisar los distintos aspectos relacionados con la mina, incluyendo los componentes económicos, ambientales y administrativos que forman parte del caso.
La creación de este equipo busca consolidar información técnica y especializada antes de que el Ejecutivo adopte una decisión definitiva sobre el futuro del proyecto.
Tema sigue siendo prioritario para el Gobierno
La situación de la mina continúa siendo uno de los temas más relevantes dentro de la agenda nacional debido a sus implicaciones económicas, laborales, ambientales y jurídicas.
Las autoridades han reiterado en distintas ocasiones que cualquier decisión deberá considerar el interés nacional y estar sustentada en análisis técnicos que permitan evaluar los efectos de cada alternativa.