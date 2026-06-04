Panamá Nacionales -  4 de junio de 2026 - 16:02

Preinscripciones INADEH 2026: conoce el procedimiento para aplicar a un curso

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) mantiene abiertas las convocatorias para diversos cursos.

Preinscripciones INADEH 2026. 

Preinscripciones INADEH 2026. 

INADEH
María Hernández
Por María Hernández

Las personas interesadas en participar en los cursos que ofrece el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) pueden realizar su preinscripción de manera rápida y sencilla a través de la plataforma en línea de la institución.

El trámite permite acceder a la oferta académica disponible en distintas áreas de formación, tanto en los centros del INADEH como en modalidades virtuales.

¿Cómo realizar la preinscripción en los cursos del INADEH?

Sigue estos pasos:

  • Ingrese al portal oficial del INADEH.
  • Inicie sesión utilizando su número de cédula.
  • Diríjase al apartado "Servicios en Línea".
  • Seleccione la opción "Preinscripciones".
  • Busque y elija el curso de su interés.
  • Haga clic en "Preinscribir".
  • Complete la información solicitada para finalizar el proceso.

Recomendaciones antes de registrarse

  • Verifique que sus datos personales estén actualizados.
  • Revise los requisitos específicos de cada curso.
  • Manténgase atento a las notificaciones y comunicaciones del INADEH sobre la aceptación de su preinscripción.
  • Consulte la disponibilidad de cupos antes de completar el trámite.

En esta nota:
Seguir leyendo

Ministerio Público solicita ayuda para ubicar a dos personas requeridas por homicidio en Chiriquí

Pagos de becas del IFARHU se trasladan a Veraguas la próxima semana

Minsa CAPSI de Tortí atenderá solo urgencias este 6 de junio por interrupción eléctrica

Recomendadas

Más Noticias