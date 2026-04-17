Así funcionará el nuevo Taxi de Lujo (TL) en Panamá y su impacto en plataformas digitales

Así funcionará el nuevo Taxi de Lujo (TL) en Panamá

El Gobierno Nacional oficializó la regulación del transporte por plataformas digitales mediante el Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026, que transforma servicios como Uber e InDriver en la modalidad de Taxi de Lujo (TL) .

La normativa establece nuevas reglas bajo la supervisión de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, con el objetivo de formalizar este tipo de transporte en el país.

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¿Qué cambia con el nuevo decreto?

El servicio solicitado a través de aplicaciones digitales pasa a ser considerado Transporte Terrestre Público Selectivo de Lujo, con tarifas especiales que podrán pagarse:

Electrónicamente

En efectivo

Las plataformas funcionarán como intermediarias, mientras que los conductores deberán cumplir requisitos específicos.

Requisitos para conductores

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2045161811402518687?s=20&partner=&hide_thread=false Mediante el Decreto Ejecutivo 10, del 16 de abril de 2026, el Gobierno Nacional ha reglamentado el servicio de Transporte Terrestre Público Selectivo de Lujo solicitado a través de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), con tarifas especiales pagadas electrónicamente… pic.twitter.com/a5SFUq0oez — Telemetro Reporta (@TReporta) April 17, 2026

Para operar como Taxi de Lujo (TL), los conductores deberán:

Ser de nacionalidad panameña

Tener licencia tipo E-1

Contar con aval de una prestataria autorizada

Estar registrados en la plataforma digital correspondiente

Requisitos del vehículo

Los autos deberán cumplir con condiciones obligatorias:

Tener máximo 7 años de antigüedad

Contar con aire acondicionado

Tener capacidad entre 5 y 7 pasajeros

Mantener buenas condiciones mecánicas y físicas

Poseer seguro de pasajeros

Además, deberán portar:

Calcomanía visible de la plataforma

Aval de la prestataria

Placa oficial con nomenclatura “TL” emitida por la ATTT

Documentación obligatoria

Entre los requisitos clave también se incluye:

Certificado de operación para Taxi de Lujo

Registro en una organización de transporte autorizada

Cumplimiento de normas de control y fiscalización

El decreto entra a regir desde su promulgación, aunque se espera un periodo de adecuación para que conductores y plataformas cumplan con todos los requisitos.

Impacto en usuarios y conductores

Esta medida busca ordenar el servicio y mejorar la seguridad, pero también genera debate sobre su impacto en: