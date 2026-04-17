Panamá Nacionales -  17 de abril de 2026 - 11:31

Así funcionará el nuevo Taxi de Lujo (TL) en Panamá y su impacto en plataformas digitales

Panamá regula Uber e InDriver como “Taxi de Lujo (TL)”. Conoce requisitos, quiénes pueden aplicar y nuevas reglas del decreto 2026.

Así funcionará el nuevo Taxi de Lujo (TL) en Panamá

Así funcionará el nuevo Taxi de Lujo (TL) en Panamá

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Gobierno Nacional oficializó la regulación del transporte por plataformas digitales mediante el Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026, que transforma servicios como Uber e InDriver en la modalidad de Taxi de Lujo (TL).

La normativa establece nuevas reglas bajo la supervisión de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, con el objetivo de formalizar este tipo de transporte en el país.

Contenido relacionado: Mayer Mizrachi critica decreto que regula plataformas digitales en Panamá: “castiga la innovación”

¿Qué cambia con el nuevo decreto?

El servicio solicitado a través de aplicaciones digitales pasa a ser considerado Transporte Terrestre Público Selectivo de Lujo, con tarifas especiales que podrán pagarse:

  • Electrónicamente
  • En efectivo

Las plataformas funcionarán como intermediarias, mientras que los conductores deberán cumplir requisitos específicos.

Requisitos para conductores

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2045161811402518687?s=20&partner=&hide_thread=false

Para operar como Taxi de Lujo (TL), los conductores deberán:

  • Ser de nacionalidad panameña
  • Tener licencia tipo E-1
  • Contar con aval de una prestataria autorizada
  • Estar registrados en la plataforma digital correspondiente

Requisitos del vehículo

Los autos deberán cumplir con condiciones obligatorias:

  • Tener máximo 7 años de antigüedad
  • Contar con aire acondicionado
  • Tener capacidad entre 5 y 7 pasajeros
  • Mantener buenas condiciones mecánicas y físicas
  • Poseer seguro de pasajeros

Además, deberán portar:

  • Calcomanía visible de la plataforma
  • Aval de la prestataria
  • Placa oficial con nomenclatura “TL” emitida por la ATTT

Documentación obligatoria

Entre los requisitos clave también se incluye:

  • Certificado de operación para Taxi de Lujo
  • Registro en una organización de transporte autorizada
  • Cumplimiento de normas de control y fiscalización

El decreto entra a regir desde su promulgación, aunque se espera un periodo de adecuación para que conductores y plataformas cumplan con todos los requisitos.

Impacto en usuarios y conductores

Esta medida busca ordenar el servicio y mejorar la seguridad, pero también genera debate sobre su impacto en:

  • Conductores independientes
  • Costos del servicio
  • Innovación tecnológica
En esta nota:
Seguir leyendo

IDAAN suspende operaciones en planta de Cabra 2: varias comunidades sin agua en Panamá Este

Concurso General de Becas del IFARHU: qué documentos debes entregar desde este lunes

CSS anuncia cierre temporal de policlínica Roberto Ramírez de Diego de Chitré

Recomendadas

Más Noticias