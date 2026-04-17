Así funcionará el nuevo Taxi de Lujo (TL) en Panamá y su impacto en plataformas digitales

El Gobierno Nacional oficializó la regulación del transporte por plataformas digitales mediante el Decreto Ejecutivo No. 10 del 16 de abril de 2026, que transforma servicios como Uber e InDriver en la modalidad de Taxi de Lujo (TL).
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¿Qué cambia con el nuevo decreto?
El servicio solicitado a través de aplicaciones digitales pasa a ser considerado Transporte Terrestre Público Selectivo de Lujo, con tarifas especiales que podrán pagarse:
- Electrónicamente
- En efectivo
Las plataformas funcionarán como intermediarias, mientras que los conductores deberán cumplir requisitos específicos.
Requisitos para conductores
Para operar como Taxi de Lujo (TL), los conductores deberán:
- Ser de nacionalidad panameña
- Tener licencia tipo E-1
- Contar con aval de una prestataria autorizada
- Estar registrados en la plataforma digital correspondiente
Requisitos del vehículo
Los autos deberán cumplir con condiciones obligatorias:
- Tener máximo 7 años de antigüedad
- Contar con aire acondicionado
- Tener capacidad entre 5 y 7 pasajeros
- Mantener buenas condiciones mecánicas y físicas
- Poseer seguro de pasajeros
Además, deberán portar:
- Calcomanía visible de la plataforma
- Aval de la prestataria
- Placa oficial con nomenclatura “TL” emitida por la ATTT
Documentación obligatoria
Entre los requisitos clave también se incluye:
- Certificado de operación para Taxi de Lujo
- Registro en una organización de transporte autorizada
- Cumplimiento de normas de control y fiscalización
El decreto entra a regir desde su promulgación, aunque se espera un periodo de adecuación para que conductores y plataformas cumplan con todos los requisitos.
Impacto en usuarios y conductores
Esta medida busca ordenar el servicio y mejorar la seguridad, pero también genera debate sobre su impacto en:
- Conductores independientes
- Costos del servicio
- Innovación tecnológica