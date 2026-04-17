Gobierno regula transporte por plataformas digitales: este es el nuevo reglamento

El Gobierno Nacional oficializó la regulación del transporte terrestre público selectivo a través de plataformas digitales mediante el Decreto Ejecutivo No. 10 de abril de 2026. Esta normativa permite el cobro de tarifas tanto de forma electrónica como en efectivo, pero introduce controles estrictos bajo la denominación de Taxi de Lujo.

Para operar bajo esta modalidad, los vehículos deberán cumplir con los siguientes estándares:

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Certificación: Contar con un Certificado de Operación para la modalidad Taxi de Lujo (TL) y el aval de una prestataria autorizada según su zona de trabajo.

Contar con un Certificado de Operación para la modalidad Taxi de Lujo (TL) y el aval de una prestataria autorizada según su zona de trabajo. Identificación: Portar placa y calcomanía de la ATTT con la nomenclatura "TL" (precedida por el número de provincia), además del logo visible de la plataforma digital y la prestataria.

Portar placa y calcomanía de la ATTT con la nomenclatura "TL" (precedida por el número de provincia), además del logo visible de la plataforma digital y la prestataria. Estado del Vehículo: Presentar excelentes condiciones mecánicas, aire acondicionado y cinturones de seguridad.

Presentar excelentes condiciones mecánicas, aire acondicionado y cinturones de seguridad. Antigüedad y Capacidad: El auto no podrá tener más de 7 años de antigüedad y su capacidad debe ser de entre 5 y 7 pasajeros.

El auto no podrá tener más de 7 años de antigüedad y su capacidad debe ser de entre 5 y 7 pasajeros. Seguros: Mantener vigentes las pólizas de transporte y el seguro de asiento para pasajeros, en cumplimiento con la Ley 320 de 2022.

Requisitos para los conductores de las plataformas digitales de transporte

Asimismo, el decreto establece filtros rigurosos para los conductores, quienes deberán cumplir obligatoriamente con:

Nacionalidad: Ser de nacionalidad panameña.

Ser de nacionalidad panameña. Licencia: Poseer licencia de conducir vigente Tipo E-1.

Poseer licencia de conducir vigente Tipo E-1. Antecedentes: Presentar Récord Policivo que certifique la ausencia de sanciones penales en los últimos 10 años.

Presentar Récord Policivo que certifique la ausencia de sanciones penales en los últimos 10 años. Solvencia: Contar con Paz y Salvo e Historial de Infracciones Menores emitido por la ATTT.

Contar con Paz y Salvo e Historial de Infracciones Menores emitido por la ATTT. Registro: Estar inscrito y avalado por la prestataria correspondiente antes de contratar con la plataforma digital.

Para conocer todos los detalles del reglamento, ingrese a este enlace: Decreto Ejecutivo No. 10 de abril de 2026