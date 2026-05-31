Panamá Nacionales -  31 de mayo de 2026 - 15:58

Canal de Panamá abre nuevas oportunidades laborales en Panamá

El sitio web del Canal de Panamá reúne información sobre vacantes disponibles, programas de pasantías, desarrollo administrativo y adiestramiento.

Nuevas vacantes en el Canal de Panamá.

Nuevas vacantes en el Canal de Panamá.

ACP
Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció la actualización de sus vacantes disponibles a través de su renovado portal de empleos. La convocatoria está abierta para todos los panameños interesados en concursar por posiciones en las instalaciones de las provincias de Panamá y Colón.

El nuevo sitio web de la ACP reúne información sobre vacantes disponibles, programas de pasantías, desarrollo administrativo y adiestramiento marítimo, entre otras opciones dirigidas a estudiantes y profesionales.

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Vacantes en el Canal de Panamá para junio

  1. Programa de experiencia profesional - técnico en planillas
  2. Electromecánico
  3. Registros abiertos y continuos - ayudante
  4. Registros abiertos y continuos - oficinista
  5. Ayudante estudiantil administrativo
  6. Trabajador en electrónica
  7. Ayudante estudiantil artesanal (técnico - industrial)
  8. Trabajador en hojalatería
  9. Ayudante de aparejador
  10. Aparejador
  11. Oportunidad de adiestramiento - especialista en contratos
  12. Ingeniero civil
  13. Programa de desarrollo profesional - especialista en administración de inventarios
  14. Ingeniero interdisciplinario (diseño de máquina)
  15. Meteorología

¿Cómo aplicar a las vacantes del Canal de Panamá?

Para postularse, los interesados deben seguir estos pasos:

  • Ingresar al sitio web https://empleos.pancanal.com/ y da seleccionar la opción de Ver vacantes.
  • Revisar la lista de empleos disponibles y elegir la posición de interés.
  • Hacer clic en Aplicar y completar la solicitud ingresando la cédula y el código de barras ubicado en la parte posterior del documento.
  • Finalizar el proceso y esperar el contacto del personal de reclutamiento.

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