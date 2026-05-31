Canal de Panamá abre nuevas oportunidades laborales en Panamá

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció la actualización de sus vacantes disponibles a través de su renovado portal de empleos. La convocatoria está abierta para todos los panameños interesados en concursar por posiciones en las instalaciones de las provincias de Panamá y Colón.
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Vacantes en el Canal de Panamá para junio
- Programa de experiencia profesional - técnico en planillas
- Electromecánico
- Registros abiertos y continuos - ayudante
- Registros abiertos y continuos - oficinista
- Ayudante estudiantil administrativo
- Trabajador en electrónica
- Ayudante estudiantil artesanal (técnico - industrial)
- Trabajador en hojalatería
- Ayudante de aparejador
- Aparejador
- Oportunidad de adiestramiento - especialista en contratos
- Ingeniero civil
- Programa de desarrollo profesional - especialista en administración de inventarios
- Ingeniero interdisciplinario (diseño de máquina)
- Meteorología
¿Cómo aplicar a las vacantes del Canal de Panamá?
Para postularse, los interesados deben seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio web https://empleos.pancanal.com/ y da seleccionar la opción de Ver vacantes.
- Revisar la lista de empleos disponibles y elegir la posición de interés.
- Hacer clic en Aplicar y completar la solicitud ingresando la cédula y el código de barras ubicado en la parte posterior del documento.
- Finalizar el proceso y esperar el contacto del personal de reclutamiento.