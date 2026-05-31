Don Bosco celebra su noveno aniversario con música, cultura y actividades familiares

El corregimiento de Don Bosco se prepara para vivir un fin de semana lleno de alegría, música y actividades para toda la familia con motivo de la celebración de su noveno aniversario, en una jornada organizada por la Junta Comunal de Don Bosco.

Las festividades se desarrollarán este sábado 30 y domingo 31 de mayo en la tarima de espectáculos de Plaza Versalles, que se convertirá en el punto de encuentro para residentes y visitantes, con presentaciones artísticas, concursos, emprendimientos locales y espacios de sano entretenimiento para todas las edades.

La programación iniciará el sábado 30 de mayo, desde las 4:00 de la tarde, con la participación de DJ's junto a artistas de la comunidad quienes pondrán a vibrar al público con una noche llena de ritmo y energía.

Mientras que el domingo 31 de mayo, a partir de las 2:00 de la tarde, el escenario recibirá a Alejandro Torres, JR. Ranks, Andy Disco Virtual y la orquesta del Cuerpo de Bomberos, además de agrupaciones de baile integradas por talentos del corregimiento, resaltando el talento y la identidad cultural de Don Bosco.

Como parte de la celebración del Mes de la Etnia Negra, el evento también contará con concursos y actividades especiales, entre ellas premiaciones a la mejor vestimenta afro y al mejor saus preparado por residentes del corregimiento. Asimismo, habrá pasarela de mascotas y exhibición de productos de emprendedores locales, fortaleciendo el espíritu comunitario y el apoyo a pequeños negocios de la zona.

El representante del corregimiento de Don Bosco, Pier Janson, extendió la invitación a todas las familias donbosqueñas para que participen de esta gran celebración comunitaria.

“Celebramos nueve años de historia, crecimiento y consolidación como uno de los corregimientos con mayor desarrollo de la ciudad de Panamá. Queremos que nuestras familias disfruten de espacios de convivencia, cultura y recreación, mientras seguimos construyendo una comunidad con mejor calidad de vida para todos”, expresó Janson.

El corregimiento de Don Bosco fue creado el 31 de mayo de 2017, tras su segregación del corregimiento de Juan Díaz. Actualmente, abarca más de 26 comunidades y cuenta con una población aproximada de 65 mil habitantes, destacándose por su crecimiento residencial, comercial y comunitario en la ciudad capital.