Gobierno otorga rebaja de pena a 959 privados de libertad

Ministra de Gobierno durante la noticia de la rebaja de pena a privadas de libertad.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, firmó el Decreto Ejecutivo N.° 15 del 26 de mayo de 2026, mediante el cual se concede la rebaja de la pena principal y accesoria a 959 personas privadas de libertad por delitos comunes. El decreto ya fue publicado en la Gaceta Oficial N.° 30532-D.

Durante un acto que reunió a reclusos de distintos centros penitenciarios, la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, junto al director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, coincidieron en que esta medida representa una segunda oportunidad de vida que no debe ser desaprovechada.

“Si cometen errores nuevamente, ya definitivamente, ustedes serán dueños del destino que se merecen”, advirtió la ministra Montalvo, al tiempo que destacó que muchos de los beneficiados lograron una transformación personal gracias al apoyo recibido durante su reclusión. Insistió en que no está permitido equivocarse otra vez y que regresar al sistema penitenciario sería perder un beneficio que muy pocos reciben. «La vida que dejaron atrás ya no puede seguir. Salgan, y den ejemplo y no le cierren la oportunidad a nadie», enfatizó.

Tercera rebaja de pena en la gestión

Por su parte, Torregroza resaltó que esta es la tercera rebaja de pena colectiva que otorga la actual administración. "Este es un proceso bastante largo que nos llena de satisfacción".

Emoción en el CEFERE

Horas más tarde, la ministra de Gobierno se trasladó al Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari (CEFERE), donde las internas recibieron la noticia entre lágrimas, abrazos y muestras de emoción. En este penal, la titular de la cartera exhortó a las mujeres a aprovechar la libertad para reconstruir sus hogares y reencontrarse con sus familiares.

Las rebajas de pena se sustentan legalmente en el numeral 12 del artículo 184 de la Constitución Política de la República, el cual faculta al Órgano Ejecutivo a decretar estas medidas, así como en la Ley 19 del 3 de mayo de 2010.

La medida impactó a privados de libertad en complejos como La Joya, La Joyita, La Nueva Joya, El Renacer, Tinajitas, Llano Marín, Nueva Esperanza (Masculino y Femenino en Colón), así como en las cárceles públicas de Chiriquí, Bocas del Toro, Penonomé, Santiago, Aguadulce, Herrera, Las Tablas y el Centro Femenino Los Algarrobos.