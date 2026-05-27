SENAFRONT incorpora 285 nuevos agentes en ceremonia realizada en Metetí

SENAFRONT incorpora 285 nuevos agentes. SENAFRONT

Por Ana Canto Este miércoles 27 de mayo se llevó a cabo el acto de graduación y juramentación de 285 unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), pertenecientes a la Promoción XXIV-B de Agentes Guardafronteras.

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Durante la ceremonia, también fueron juramentados 39 nuevos inspectores del Servicio Nacional de Migración.

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