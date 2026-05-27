SENAFRONT incorpora 285 nuevos agentes en ceremonia realizada en Metetí

Este miércoles 27 de mayo se llevó a cabo el acto de graduación y juramentación de 285 unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), pertenecientes a la Promoción XXIV-B de Agentes Guardafronteras.
El acto se desarrolló en Metetí, provincia de Darién, bajo el encabezado del presidente de la República, José Raúl Mulino. La actividad contó con la presencia del ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego; el director general de Migración, Roger Mojica; y el director general del Senafront, Larry Solís.