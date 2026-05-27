Panamá Nacionales -  27 de mayo de 2026 - 17:25

SENAFRONT incorpora 285 nuevos agentes en ceremonia realizada en Metetí

La graduación de agentes del SENAFRONT se desarrolló en Metetí, provincia de Darién, bajo el encabezado del presidente de la República, José Raúl Mulino.

SENAFRONT incorpora 285 nuevos agentes.

SENAFRONT incorpora 285 nuevos agentes.

SENAFRONT
Ana Canto
Por Ana Canto

Este miércoles 27 de mayo se llevó a cabo el acto de graduación y juramentación de 285 unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), pertenecientes a la Promoción XXIV-B de Agentes Guardafronteras.

Durante la ceremonia, también fueron juramentados 39 nuevos inspectores del Servicio Nacional de Migración.

El acto se desarrolló en Metetí, provincia de Darién, bajo el encabezado del presidente de la República, José Raúl Mulino. La actividad contó con la presencia del ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego; el director general de Migración, Roger Mojica; y el director general del Senafront, Larry Solís.

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