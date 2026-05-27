Estados Unidos aportará $3 millones para limpiar la selva de Darién tras paso de migrantes

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció que aportará 3 millones de dólares para, en coordinación con el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), limpiar la selva de Darién. La iniciativa busca mitigar la contaminación por residuos sólidos acumulados tras el uso de esta zona como ruta para la migración irregular.

Según cifras del Ministerio de Seguridad (Minseg), existen cerca de 2 500 toneladas de desechos dejados por los migrantes en la selva, que incluyen plásticos, ropa, tiendas de campaña y embarcaciones abandonadas, lo que afecta gravemente la flora, la fauna y los recursos hídricos de la región.

“Estamos colaborando con 3 millones de dólares, con MiAmbiente, para limpiar el desastre que fue creado por las políticas fracasadas de fronteras abiertas, de las previas administraciones de nuestro gobierno”, expresó el embajador estadounidense, Kevin Marino Cabrera, quien detalló que se contratará a personal local para generar empleos en las comunidades afectadas.