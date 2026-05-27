Panamá, la selección más veterana y ambiciosa en el Mundial 2026

Los dirigidos por Thomas Christiansen afrontarán el Mundial 2026 con una convocatoria donde la madurez es la gran protagonista, consolidando a Panamá como el equipo con mayor promedio de edad en la cita mundialista, según reporta la agencia EFE.

Para esta Copa del Mundo, el cuerpo técnico armó un plantel que promedia los 30,4 años de edad, superando los 29,7 años que se registraron en Rusia 2018. Aunque el grupo destaca por su veteranía, el camerino mantiene un equilibrio estratégico.

Entre los hombres de mil batallas figuran nombres habituales de la fanaticada canalera como Alberto Quintero (38 años), Aníbal Godoy (36), Eric Davis (35) y Luis Mejía (35). Por su parte, la energía y la renovación de la plantilla recaen en figuras jóvenes de 24 años como José Córdoba, Edgardo Fariña y Azarías Londoño.

De acuerdo con la agencia EFE, un total de siete futbolistas repetirán la experiencia mundialista en su carrera:

Ismael Díaz

Yoel Bárcenas

Amir Murillo

Fidel Escobar

Aníbal Godoy

José Luis Rodríguez

Eric Davis

El resto de los convocados vivirá su debut absoluto en el torneo de fútbol más importante del planeta.

El desafío económico y deportivo en el Grupo L

Al analizar el valor de mercado con datos de Transfermarkt, el onceno nacional se ubica en el puesto 42 de los clasificados, cotizándose en 38,7 millones de dólares. Esto ocurre a pesar de que el 92,3 % de los futbolistas panameños compite en ligas extranjeras.

La diferencia económica con sus rivales de grupo es notable, lo que obligará a los jugadores a competir con máxima inteligencia táctica:

Selección - Valor de Mercado(USD)

Inglaterra - 1.721 millones

Croacia - 433,5 millones

Ghana - 277,4 millones

Panamá - 38,7 millones

Una posición histórica para el fútbol nacional

La evolución de este proceso se refleja directamente en el ranking FIFA. Los panameños llegan a la competencia en la casilla 33 a nivel global y como la cuarta mejor selección de la Concacaf, una realidad muy distinta a la de junio de 2018, cuando el equipo ocupaba el puesto 55. Además, la Roja carga con el orgullo de ser la única representante de Centroamérica en este certamen.

El gran objetivo trazado por Christiansen es superar lo hecho en Rusia, donde el país se despidió sin puntos tras tres derrotas, permitiendo once goles y anotando dos (incluyendo el histórico gol de Felipe Baloy ante Inglaterra).

La información fue difundida por la agencia EFE, detallando que el debut oficial de Panamá en este torneo se producirá el 17 de junio contra Ghana en la ciudad de Toronto, Canadá, donde se buscará sumar los primeros tres puntos de la historia nacional en una Copa del Mundo.

FUENTE: EFE