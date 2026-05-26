Mundial 2026: Estos son los 26 jugadores convocados de Panamá

Panamá ya tiene a sus 26 guerreros para el Mundial 2026.

La selección nacional de Panamá presentó oficialmente su lista oficial de convocados para disputar la Copa Mundial 2026 , torneo en el que la “Marea Roja” buscará destacar nuevamente en el escenario internacional.

El director técnico Thomas Christiansen apostó por una combinación de experiencia y juventud para afrontar el reto mundialista, incluyendo a varias de las principales figuras del fútbol panameño que llegan como piezas claves para los próximos compromisos.