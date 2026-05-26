Mundial 2026: Estos son los 26 jugadores convocados de Panamá

La selección nacional de Panamá presentó oficialmente su lista oficial de convocados para disputar la Copa Mundial 2026, torneo en el que la “Marea Roja” buscará destacar nuevamente en el escenario internacional.
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Convocados para el Mundial 2026
Porteros
- Orlando Mosquera
- Luis Mejía
- César Samudio
Defensa
- César Blackman
- Jorge Gutiérrez
- Amir Murillo
- Fidel escobar
- Andrés Andrade
- Edgardo Fariña
- José Córdoba
- Eric Davis
- Jiovany Ramos
- Roderick Miller
Volantes
- Aníbal Godoy
- Adalberto Carrasquilla
- Carlos Harvey
- Cristian Martínez
- José Luis Rodrigues
- César Yanis
- Yoel Bárcenas
- Alberto Quintero
- Azarías Londoño
Delanteros
- Ismael Díaz
- Cecilio Waterman
- José Fajardo
- Tomás Rodríguez