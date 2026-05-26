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Panamá Mundial 2026 -  26 de mayo de 2026 - 10:41

Mundial 2026: Estos son los 26 jugadores convocados de Panamá

La selección de Panamá ya tiene definidos a los jugadores que representarán al país en el Mundial 2026.

Panamá ya tiene a sus 26 guerreros para el Mundial 2026. 

Panamá ya tiene a sus 26 guerreros para el Mundial 2026. 

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María Hernández
Por María Hernández

La selección nacional de Panamá presentó oficialmente su lista oficial de convocados para disputar la Copa Mundial 2026, torneo en el que la “Marea Roja” buscará destacar nuevamente en el escenario internacional.

El director técnico Thomas Christiansen apostó por una combinación de experiencia y juventud para afrontar el reto mundialista, incluyendo a varias de las principales figuras del fútbol panameño que llegan como piezas claves para los próximos compromisos.

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Convocados para el Mundial 2026

Porteros

  • Orlando Mosquera
  • Luis Mejía
  • César Samudio

Defensa

  • César Blackman
  • Jorge Gutiérrez
  • Amir Murillo
  • Fidel escobar
  • Andrés Andrade
  • Edgardo Fariña
  • José Córdoba
  • Eric Davis
  • Jiovany Ramos
  • Roderick Miller

Volantes

  • Aníbal Godoy
  • Adalberto Carrasquilla
  • Carlos Harvey
  • Cristian Martínez
  • José Luis Rodrigues
  • César Yanis
  • Yoel Bárcenas
  • Alberto Quintero
  • Azarías Londoño

Delanteros

  • Ismael Díaz
  • Cecilio Waterman
  • José Fajardo
  • Tomás Rodríguez
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