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Mundial 2026 Mundial 2026 -  25 de mayo de 2026 - 16:34

Estrena video de la canción del Mundial 2026 "Dai Dai", interpretada por Shakira y Burna Boy

La FIFA estrenó oficialmente “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026, interpretada por Shakira y Burna Boy.

Mundial 2026 ya tiene canción oficial y es interpretada por Shakira.

Mundial 2026 ya tiene canción oficial y es interpretada por Shakira.

@shakira

Con este estreno, Shakira suma su cuarta participación musical ligada a los Mundiales de fútbol, luego de “Hips Don’t Lie” en Alemania 2006, “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y “La La La” en Brasil 2014. De esas participaciones, “Waka Waka” y ahora “Dai Dai” fueron elegidas como canciones oficiales de la FIFA.

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Shakira vuelve a los Mundiales con “Dai Dai”

La artista explicó en una entrevista con CNN, durante la presentación oficial en Nueva York, que este Mundial será “el más especial” por el impacto social que busca generar.

Además, confirmó que el 100% de las ganancias generadas por “Dai Dai” en plataformas digitales será destinado al FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa que busca recaudar fondos para brindar acceso a educación de calidad y oportunidades vinculadas al fútbol a niños en condición de vulnerabilidad alrededor del mundo.

Embed - Shakira, Burna Boy - Dai Dai (Official Video)

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