Estrena video de la canción del Mundial 2026 "Dai Dai", interpretada por Shakira y Burna Boy

Mundial 2026 ya tiene canción oficial y es interpretada por Shakira.

La FIFA lanzó oficialmente “Dai Dai”, el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, interpretado por Shakira junto al artista nigeriano Burna Boy.

Con este estreno, Shakira suma su cuarta participación musical ligada a los Mundiales de fútbol, luego de “Hips Don’t Lie” en Alemania 2006, “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y “La La La” en Brasil 2014. De esas participaciones, “Waka Waka” y ahora “Dai Dai” fueron elegidas como canciones oficiales de la FIFA.

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Shakira vuelve a los Mundiales con “Dai Dai”

La artista explicó en una entrevista con CNN, durante la presentación oficial en Nueva York, que este Mundial será “el más especial” por el impacto social que busca generar.

Además, confirmó que el 100% de las ganancias generadas por “Dai Dai” en plataformas digitales será destinado al FIFA Global Citizen Education Fund, iniciativa que busca recaudar fondos para brindar acceso a educación de calidad y oportunidades vinculadas al fútbol a niños en condición de vulnerabilidad alrededor del mundo.