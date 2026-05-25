Preocupación de cara al Mundial 2026 por posible lesión de "Coco" Carrasquilla

La posible lesión del mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla encendió las alarmas de Panamá de cara al Mundial 2026, luego de salir lesionado durante el partido de vuelta de la final de la Liga MX.
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Afición panameña en alerta por estado físico de Coco Carrasquilla
Aunque inicialmente parecía una molestia en el tobillo derecho, minutos después el futbolista comenzó a tomarse la zona cercana a la ingle, aumentando la preocupación sobre el alcance de la lesión.
El jugador tuvo que abandonar la cancha entre lágrimas, situación que rápidamente causó alarma entre aficionados y compañeros de selección.
La situación cobra aún mayor relevancia debido a que Panamá debutará en la Copa Mundial dentro de 24 días frente a Ghana, compromiso donde Carrasquilla apunta a ser una de las principales figuras del onceno nacional.
Hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial sobre la condición física del mediocampista ni el tiempo estimado de recuperación.