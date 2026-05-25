Preocupación de cara al Mundial 2026 por posible lesión de "Coco" Carrasquilla

Preocupación de cara al Mundial por posible lesión de Carrasquilla.

La posible lesión del mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla encendió las alarmas de Panamá de cara al Mundial 2026 , luego de salir lesionado durante el partido de vuelta de la final de la Liga MX.

La acción ocurrió al minuto 59 del encuentro, cuando el "Coco" disputó un balón dividido con el jugador Amaury García. Tras el contacto, Carrasquilla quedó tendido sobre el terreno de juego evidenciando fuertes gestos de dolor.

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Afición panameña en alerta por estado físico de Coco Carrasquilla

Aunque inicialmente parecía una molestia en el tobillo derecho, minutos después el futbolista comenzó a tomarse la zona cercana a la ingle, aumentando la preocupación sobre el alcance de la lesión.

El jugador tuvo que abandonar la cancha entre lágrimas, situación que rápidamente causó alarma entre aficionados y compañeros de selección.

La situación cobra aún mayor relevancia debido a que Panamá debutará en la Copa Mundial dentro de 24 días frente a Ghana, compromiso donde Carrasquilla apunta a ser una de las principales figuras del onceno nacional.

Hasta el momento no se ha emitido un parte médico oficial sobre la condición física del mediocampista ni el tiempo estimado de recuperación.