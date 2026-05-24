México vence 2-0 a Ghana en amistoso rumbo al Mundial 2026

La selección de México derrotó por 2-0 a su similar de Ghana, que jugó sin sus principales figuras, en un partido amistoso disputado este viernes en el estadio Cuauhtémoc de Puebla en el que ambos equipos hicieron numerosos cambios a menos de tres semanas del Mundial 2026.

Brian Gutiérrez y Guillermo Martínez convirtieron por los mexicanos, cuyo seleccionador, Javier Aguirre, sustituyó a todas sus figuras, más interesado en ver el momento de sus futbolistas que en el resultado.

México tomó ventaja apenas en el segundo minuto de juego cuando el guardameta africano Benjamin Asare cometió un error en la salida, aprovechado por Gutiérrez, quien convirtió de pierna derecha desde fuera del área.

Los mexicanos mantuvieron el dominio y en el minuto 21 estuvieron cerca de ampliar la ventaja. El joven talento de la selección Gilberto Mora confirmó estar recuperado de una lesión de pubis, al hacer un recorte en el área y estrellar el balón en el poste.

Mora insistió con un golpe de derecha en el 39, un remate despejado por Asare.

Aguirre dejó claro que su prioridad era utilizar el partido para observar a sus figuras rumbo a la Copa del Mundo y en el medio tiempo hizo numerosos cambios para, minutos después sustituir a sus restantes titulares.

Los ghaneses mejoraron. En el 53, Jesurun disparó de zurda al poste, después de lo cual los mexicanos se fueron al ataque y en el 54 ampliaron la ventaja con un golpe de zurda de Martínez a pase de Luis Romo.

Desmond Ofei, seleccionador suplente de Ghana, también cambió a todos sus jugadores, lo cual bajó el ritmo del duelo, concluido sin llegadas a portería.

México enfrentará a Australia el próximo 30 de mayo en Pasadena, y a Serbia, el 4 de junio en Toluca, una semana antes de su debut en la Copa Mundial, contra Sudáfrica.

FUENTE: EFE