Los octavos de final del Mundial 2026 continúan este domingo 5 de julio con los enfrentamientos entre Brasil y Noruega, y México contra Inglaterra. Los partidos podrán verse en vivo a través de RPC TV.
Mundial 2026 Mundial 2026 - 4 de julio de 2026 - 16:50
Mundial 2026: Brasil vs. Noruega y México vs. Inglaterra, horarios y dónde ver EN VIVO
Este domingo continúa los enfrentamientos de octavo de final del Mundial 2026 entre Brasil y Noruega, y México contra Inglaterra.
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Mundial 2026: partidos de octavos de final del 5 de julio
- Brasil vs. Noruega, 3:00 p.m. (RPC TV)
- México vs. Inglaterra, 7:00 p.m. (RPC TV)
Partidos de octavos de final del 6 de julio
- Portugal vs. España, 2:00 p.m. (RPC TV)
- Estados Unidos vs. Bélgica, 7:00 p.m. (RPC TV)
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