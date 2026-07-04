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Mundial 2026 Mundial 2026 -  4 de julio de 2026 - 16:50

Mundial 2026: Brasil vs. Noruega y México vs. Inglaterra, horarios y dónde ver EN VIVO

Este domingo continúa los enfrentamientos de octavo de final del Mundial 2026 entre Brasil y Noruega, y México contra Inglaterra.

Mundial 2026: Erling Haaland

Mundial 2026: Erling Haaland, tras su pase a octavos de final. 

EFE
Ana Canto
Por Ana Canto

Los octavos de final del Mundial 2026 continúan este domingo 5 de julio con los enfrentamientos entre Brasil y Noruega, y México contra Inglaterra. Los partidos podrán verse en vivo a través de RPC TV.

Mundial 2026: partidos de octavos de final del 5 de julio

  • Brasil vs. Noruega, 3:00 p.m. (RPC TV)
  • México vs. Inglaterra, 7:00 p.m. (RPC TV)

Partidos de octavos de final del 6 de julio

  • Portugal vs. España, 2:00 p.m. (RPC TV)
  • Estados Unidos vs. Bélgica, 7:00 p.m. (RPC TV)

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