Este viernes, las selecciones de Colombia vs. Ghana se miden en el Estadio de la ciudad de Kansas, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Mundial 2026 Mundial 2026 - 3 de julio de 2026 - 20:00
VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 partido Colombia vs. Ghana
Este viernes, las selecciones de Colombia vs. Ghana se miden en el Estadio de la ciudad de Kansas, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
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