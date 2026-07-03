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Mundial 2026 Mundial 2026 -  3 de julio de 2026 - 20:00

VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 partido Colombia vs. Ghana

Este viernes, las selecciones de Colombia vs. Ghana se miden en el Estadio de la ciudad de Kansas, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Mundial 2026 Colombia vs. Ghana.

Mundial 2026 Colombia vs. Ghana.

@fifaworldcup
María Hernández
Por María Hernández

Este viernes, las selecciones de Colombia vs. Ghana se miden en el Estadio de la ciudad de Kansas, en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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