Mundial 2026: partidos para este viernes 3 de julio

La emoción de la Copa Mundial 2026 continúa este viernes 3 de julio con los partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con el enfrentamiento entre las selecciones de Australia vs. Egipto, Argentina vs. Cabo Verde y Colombia vs. Ghana, partidos decisivos para asegurar su lugar en los octavos de final.
Mundial 2026: partidos de dieciseisavos de final
- Australia vs. Egipto 1:00 p.m.
- Argentina vs. Cabo Verde 5:00 p.m. (RPC y Medcom Go)
- Colombia vs. Ghana 8:30 p.m. (RPC y Medcom Go)