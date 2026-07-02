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Mundial 2026 Mundial 2026 -  2 de julio de 2026 - 15:14

Mundial 2026: partidos para este viernes 3 de julio

Este viernes 3 de julio sigue la emoción del Mundial 2026 con los dieciseisavos de final. A partir de esta instancia, las selecciones luchan por mantenerse.

Mundial 2026: Argentina vs. Cabo Verde. 

Mundial 2026: Argentina vs. Cabo Verde. 

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María Hernández
Por María Hernández

La emoción de la Copa Mundial 2026 continúa este viernes 3 de julio con los partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, con el enfrentamiento entre las selecciones de Australia vs. Egipto, Argentina vs. Cabo Verde y Colombia vs. Ghana, partidos decisivos para asegurar su lugar en los octavos de final.

Mundial 2026: partidos de dieciseisavos de final

  • Australia vs. Egipto 1:00 p.m.
  • Argentina vs. Cabo Verde 5:00 p.m. (RPC y Medcom Go)
  • Colombia vs. Ghana 8:30 p.m. (RPC y Medcom Go)

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