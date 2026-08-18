San Miguelito anuncia toque de queda en cuatro corregimientos: estos son los horarios

La Alcaldía de San Miguelito estableció restricciones temporales de circulación y permanencia de personas y vehículos en cuatro corregimientos del distrito, como parte de las medidas de control, prevención y seguridad ciudadana.

La disposición alcanza a Belisario Frías, Omar Torrijos, Arnulfo Arias y Belisario Porras, y contempla diferentes horarios dependiendo del día de la semana.

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La medida comenzó a regir este lunes 17 de agosto y, de acuerdo con el Decreto Alcaldicio No. 013-2026, permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026.

¿Cuáles son los horarios de restricción en San Miguelito?

#LoÚltimo | La Alcaldía de San Miguelito anunció restricciones temporales de circulación y permanencia de personas en los corregimientos de Belisario Frías, Omar Torrijos, Arnulfo Arias y Belisario Porras en los siguientes horarios:

- Lunes a jueves de 11:00 p.m. a 3:00 a.m.

-… pic.twitter.com/psDbvn0KPc — Telemetro Reporta (@TReporta) August 17, 2026

Los horarios establecidos por la Alcaldía son los siguientes:

Lunes a jueves 11:00 p.m. a 3:00 a.m.

Viernes a domingo10:00 p.m. a 4:00 a.m.

Durante estos períodos se restringe temporalmente la circulación y permanencia de personas y vehículos en vías y espacios públicos de los cuatro corregimientos incluidos en la medida.

¿Qué corregimientos están incluidos?

La restricción aplica específicamente en:

Belisario Frías

Omar Torrijos

Arnulfo Arias

Belisario Porras

Por lo tanto, la medida no comprende todo el distrito de San Miguelito, sino únicamente los cuatro corregimientos señalados en el decreto.

¿Hasta cuándo estará vigente la medida?

La disposición tiene carácter temporal y está contemplada para el período comprendido entre el 17 y el 31 de agosto de 2026. La Alcaldía ha presentado estas restricciones como medidas de control, prevención y seguridad ciudadana en las áreas incluidas.