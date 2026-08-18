San Miguelito anuncia toque de queda en cuatro corregimientos: estos son los horarios

La Alcaldía de San Miguelito estableció restricciones temporales de circulación y permanencia de personas y vehículos en cuatro corregimientos del distrito, como parte de las medidas de control, prevención y seguridad ciudadana.
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La medida comenzó a regir este lunes 17 de agosto y, de acuerdo con el Decreto Alcaldicio No. 013-2026, permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026.
¿Cuáles son los horarios de restricción en San Miguelito?
Los horarios establecidos por la Alcaldía son los siguientes:
- Lunes a jueves11:00 p.m. a 3:00 a.m.
- Viernes a domingo10:00 p.m. a 4:00 a.m.
Durante estos períodos se restringe temporalmente la circulación y permanencia de personas y vehículos en vías y espacios públicos de los cuatro corregimientos incluidos en la medida.
¿Qué corregimientos están incluidos?
La restricción aplica específicamente en:
- Belisario Frías
- Omar Torrijos
- Arnulfo Arias
- Belisario Porras
Por lo tanto, la medida no comprende todo el distrito de San Miguelito, sino únicamente los cuatro corregimientos señalados en el decreto.
¿Hasta cuándo estará vigente la medida?
La disposición tiene carácter temporal y está contemplada para el período comprendido entre el 17 y el 31 de agosto de 2026. La Alcaldía ha presentado estas restricciones como medidas de control, prevención y seguridad ciudadana en las áreas incluidas.