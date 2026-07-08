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Exadministrador de la AMP, Noriel Araúz, fue aprehendido por supuesto enriquecimiento injustificado

El exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, fue aprehendido como parte de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento injustificado, por la suma de 1.3 millones de dólares. Su abogado César Ruiloba cuestionó que debido a que la investigación fue declarada en reserva total, no había podido tener acceso a la información sobre el proceso.