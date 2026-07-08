Panamá Nacionales -  8 de julio de 2026 - 12:46

Aprehenden al exadministrador de la AMP, Noriel Araúz, en el Aeropuerto de Tocumen

El exadministrador de la AMP, Noriel Araúz, mantiene una orden de detención vigente como parte de una investigación.

Aprehenden al exadministrador de la AMP

Aprehenden al exadministrador de la AMP, Noriel Araúz.

Ana Canto
Por Ana Canto

El exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, debido a que mantiene una orden de detención vigente como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.

Al mediodía de este miércoles, Araúz permanecía aprehendido en la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), ubicada en Ancón, a la espera de los procedimientos legales correspondientes.

La Contraloría General informó este martes que presentó siete denuncias penales ante el Ministerio Público, como resultado de hallazgos detectados durante auditorías efectuadas en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y control posterior.

De acuerdo con la Contraloría, las denuncias están relacionadas con los siguientes informes de auditoría:

  • IDAAN.
  • FCC Construcción S.S.
  • Junta Comunal de Ponuga.
  • Noriel Arauz.
  • Publio Anselmo de Gracia Tejada, exdirector de la DGI.
  • Nadia Del Río.
  • Maritza Ureña.

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