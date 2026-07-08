Volcán tendrá suministro de agua por horarios desde este 9 de julio, informa el IDAAN

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó a los residentes del corregimiento de Volcán, en el distrito de Tierras Altas, que a partir de este jueves 9 de julio se implementará un plan temporal de sectorización del suministro de agua potable.

Esta medida obedece a la disminución en los niveles de los pozos y de las tomas de captación de agua cruda que abastecen a la comunidad, como consecuencia del fenómeno de El Niño.

Con el objetivo de administrar el recurso hídrico disponible de manera responsable y garantizar el acceso al agua potable a la mayor cantidad de usuarios mientras persistan estas condiciones climáticas, el suministro se distribuirá bajo el siguiente cronograma:

De 8:00 a. m. a 3:00 p. m.: El servicio se brindará a los clientes de la estación de los Bomberos, Brisas del Norte (sectores de las familias Flores y Montero, y el restaurante Cerro Brujo), el Mercadito del Corredor y el área del restaurante Black Mountain.

El servicio se brindará a los clientes de la estación de los Bomberos, Brisas del Norte (sectores de las familias Flores y Montero, y el restaurante Cerro Brujo), el Mercadito del Corredor y el área del restaurante Black Mountain. De 3:00 p. m. a 8:00 a. m.: El suministro se desviará hacia la zona de la empacadora de Brisas del Norte, Los Brezos, desde el Súper California hacia abajo, la antigua bomba Accel, el Hostal Brisas de Volcán, el sector de la familia Navarro y Ciclo Viejo.

El IDAAN exhorta a la población a hacer un uso racional del agua potable y a tomar las previsiones necesarias durante la aplicación de este plan de contingencia. La institución continuará evaluando el comportamiento de las fuentes de abastecimiento y mantendrá informados a los usuarios sobre cualquier actualización.