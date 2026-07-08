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Más de 2 mil denuncias por delitos sexuales han sido presentadas ante el Ministerio Público

En lo que va de 2026 han sido presentadas ante el Ministerio Público 2,665 denuncias por delitos sexuales. La activista de los derechos humanos, Lucy Córdoba, enumeró los principales factores que están contribuyendo a la incidencia de estos casos contra menores de edad en Panamá, y el rol de los padres y las autoridades para identificar y denunciar estos casos.