Operativo "Aliados por la Infancia VI" se desarrolla en 15 países por delitos sexuales

La Procuraduría General de la Nación de Panamá informó que este martes el Ministerio Público ejecuta el operativo “Aliados por la Infancia VI” , una acción coordinada a nivel internacional contra delitos relacionados con la libertad e integridad sexual.

El operativo se lleva a cabo de forma simultánea en 15 países , como parte de una estrategia conjunta para combatir redes vinculadas a delitos sexuales, especialmente aquellos que afectan a menores de edad.

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Enfocado en delitos contra la integridad sexual

Las acciones están dirigidas a investigar y desarticular estructuras relacionadas con:

Delitos contra la libertad sexual

Explotación y abuso

Otros ilícitos que afectan la integridad de víctimas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049097976232964580?s=20&partner=&hide_thread=false El Ministerio Público desarrolla este martes el operativo Aliados por la Infancia VI, que se realiza en 15 países por el presunto delito contra la libertad e integridad sexual. @PGN_PANAMA pic.twitter.com/p0j2GbDrfO — Telemetro Reporta (@TReporta) April 28, 2026

Coordinación internacional

Este tipo de operativos se realizan mediante cooperación entre fiscalías y organismos de seguridad de distintos países, con el objetivo de fortalecer la respuesta frente a delitos transnacionales.

Las autoridades destacan que estas acciones buscan reforzar la protección de la niñez y adolescencia, así como garantizar la persecución efectiva de los responsables.