Panamá Nacionales -  28 de abril de 2026 - 07:29

Operativo "Aliados por la Infancia VI" se desarrolla en 15 países por delitos sexuales

El Ministerio Público participa en el operativo internacional “Aliados por la Infancia VI” contra delitos sexuales en 15 países.

PGN - Operativo Aliados por la Infancia VI 

PGN - Operativo "Aliados por la Infancia VI" 

@PGN
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Procuraduría General de la Nación de Panamá informó que este martes el Ministerio Público ejecuta el operativo “Aliados por la Infancia VI”, una acción coordinada a nivel internacional contra delitos relacionados con la libertad e integridad sexual.

Operación simultánea en 15 países

El operativo se lleva a cabo de forma simultánea en 15 países, como parte de una estrategia conjunta para combatir redes vinculadas a delitos sexuales, especialmente aquellos que afectan a menores de edad.

Enfocado en delitos contra la integridad sexual

Las acciones están dirigidas a investigar y desarticular estructuras relacionadas con:

  • Delitos contra la libertad sexual
  • Explotación y abuso
  • Otros ilícitos que afectan la integridad de víctimas
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Coordinación internacional

Este tipo de operativos se realizan mediante cooperación entre fiscalías y organismos de seguridad de distintos países, con el objetivo de fortalecer la respuesta frente a delitos transnacionales.

Las autoridades destacan que estas acciones buscan reforzar la protección de la niñez y adolescencia, así como garantizar la persecución efectiva de los responsables.

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