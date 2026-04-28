Operativo "Aliados por la Infancia VI" se desarrolla en 15 países por delitos sexuales

La Procuraduría General de la Nación de Panamá informó que este martes el Ministerio Público ejecuta el operativo “Aliados por la Infancia VI”, una acción coordinada a nivel internacional contra delitos relacionados con la libertad e integridad sexual.
Enfocado en delitos contra la integridad sexual
Las acciones están dirigidas a investigar y desarticular estructuras relacionadas con:
- Delitos contra la libertad sexual
- Explotación y abuso
- Otros ilícitos que afectan la integridad de víctimas
Coordinación internacional
Este tipo de operativos se realizan mediante cooperación entre fiscalías y organismos de seguridad de distintos países, con el objetivo de fortalecer la respuesta frente a delitos transnacionales.
Las autoridades destacan que estas acciones buscan reforzar la protección de la niñez y adolescencia, así como garantizar la persecución efectiva de los responsables.