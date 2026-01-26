Aprehenden a 30 personas por delitos sexuales en Panamá durante enero de 2026

Alrededor de 30 personas vinculadas a delitos sexuales han sido aprehendidas en Panamá durante el mes de enero de 2026, como resultado de operativos desarrollados por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público.

De acuerdo con la información oficial, 18 de los aprehendidos están relacionados con casos de violación en perjuicio de menores de edad, lo que ha encendido las alertas de las autoridades ante la gravedad de estos delitos.

Policía Nacional detiene a 30 personas por delitos sexuales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2015898288453546443?s=20&partner=&hide_thread=false Unas 30 personas vinculadas a delitos sexuales han sido aprehendidas por la @policiadepanama y el Ministerio Público, durante el mes de enero de 2026.



18 de los sospechosos están relacionados a hechos de violación en perjuicio de menores.pic.twitter.com/VVTSGQKGzZ — Telemetro Reporta (@TReporta) January 26, 2026

Las aprehensiones forman parte de acciones investigativas y operativas a nivel nacional, orientadas a combatir los delitos contra la libertad e integridad sexual, especialmente aquellos que afectan a niños, niñas y adolescentes.

Las autoridades reiteraron su compromiso de reforzar los operativos, dar seguimiento a las investigaciones y llevar ante la justicia a los responsables, al tiempo que hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de este tipo a través de los canales oficiales.

El Ministerio Público recordó que los delitos sexuales, particularmente los cometidos contra menores, conllevan penas severas, y reafirmó su política de cero tolerancia frente a este tipo de conductas.