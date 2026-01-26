Panamá Nacionales -  26 de enero de 2026 - 17:07

Aprehenden a 30 personas por delitos sexuales en Panamá durante enero de 2026

Unas 30 personas han sido aprehendidas en Panamá por delitos sexuales en enero de 2026. De ellas, 18 están vinculadas a casos de violación contra menores.

Aprehenden a 30 personas por delitos sexuales 

Aprehenden a 30 personas por delitos sexuales 

@policiadepanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Alrededor de 30 personas vinculadas a delitos sexuales han sido aprehendidas en Panamá durante el mes de enero de 2026, como resultado de operativos desarrollados por la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público.

De acuerdo con la información oficial, 18 de los aprehendidos están relacionados con casos de violación en perjuicio de menores de edad, lo que ha encendido las alertas de las autoridades ante la gravedad de estos delitos.

Policía Nacional detiene a 30 personas por delitos sexuales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2015898288453546443?s=20&partner=&hide_thread=false

Las aprehensiones forman parte de acciones investigativas y operativas a nivel nacional, orientadas a combatir los delitos contra la libertad e integridad sexual, especialmente aquellos que afectan a niños, niñas y adolescentes.

Las autoridades reiteraron su compromiso de reforzar los operativos, dar seguimiento a las investigaciones y llevar ante la justicia a los responsables, al tiempo que hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de este tipo a través de los canales oficiales.

El Ministerio Público recordó que los delitos sexuales, particularmente los cometidos contra menores, conllevan penas severas, y reafirmó su política de cero tolerancia frente a este tipo de conductas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Carnavales 2026: Órgano Judicial cerrará tribunales en todo el país el 16 y 18 de febrero

Alcaldía de Las Tablas inicia entrega de permisos para negocios durante el Carnaval

Órgano Ejecutivo aclara que viaje de diputados a Taiwán no representa la política exterior de Panamá

Recomendadas

Más Noticias