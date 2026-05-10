Panamá Oeste Nacionales -  10 de mayo de 2026 - 14:57

Exhibición de paracaidismo del SENAN reúne a familias en Chame

El SENAN realizó una exhibición de paracaidismo en Chame junto al GOE de Ecuador y paracaidistas panameños. Decenas de familias asistieron al evento.

Exhibición de paracaidismo del SENAN reúne a familias en Chame

Exhibición de paracaidismo del SENAN reúne a familias en Chame

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Decenas de familias disfrutaron este fin de semana de una exhibición de paracaidismo desarrollada en Chame, organizada por el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

La actividad reunió a visitantes de distintos sectores que presenciaron maniobras aéreas y demostraciones realizadas por unidades especializadas nacionales e internacionales.

Participó grupo especial de Ecuador

El evento contó con la participación del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Nacional del Ecuador, quienes junto a paracaidistas del SENAN y deportistas de diferentes puntos de Panamá realizaron demostraciones de destrezas aéreas.

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Según destacó el SENAN, la jornada permitió mostrar las capacidades operativas y técnicas de los equipos participantes ante el público asistente.

Jornada familiar y patriótica en Chame

La institución señaló que la actividad ofreció una experiencia diferente para las familias y visitantes que acudieron al evento.

“Demostraron sus capacidades y destrezas aéreas ante decenas de familias y visitantes que disfrutaron de una mañana diferente y llena de patriotismo”, indicó el SENAN.

La exhibición también formó parte de las actividades de acercamiento comunitario y promoción institucional impulsadas por los estamentos de seguridad.

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