Exhibición de paracaidismo del SENAN reúne a familias en Chame

Decenas de familias disfrutaron este fin de semana de una exhibición de paracaidismo desarrollada en Chame, organizada por el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

La actividad reunió a visitantes de distintos sectores que presenciaron maniobras aéreas y demostraciones realizadas por unidades especializadas nacionales e internacionales.

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Participó grupo especial de Ecuador

El evento contó con la participación del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Nacional del Ecuador, quienes junto a paracaidistas del SENAN y deportistas de diferentes puntos de Panamá realizaron demostraciones de destrezas aéreas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2053561938085568576?s=20&partner=&hide_thread=false Decenas de familias disfrutaron de una exhibición de paracaidismo desarrollada en Chame, organizada por el Servicio Nacional Aeronaval.



El evento contó con la participación del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Nacional del Ecuador, quienes junto a… pic.twitter.com/rGhBQblA6I — Telemetro Reporta (@TReporta) May 10, 2026

Según destacó el SENAN, la jornada permitió mostrar las capacidades operativas y técnicas de los equipos participantes ante el público asistente.

Jornada familiar y patriótica en Chame

La institución señaló que la actividad ofreció una experiencia diferente para las familias y visitantes que acudieron al evento.

“Demostraron sus capacidades y destrezas aéreas ante decenas de familias y visitantes que disfrutaron de una mañana diferente y llena de patriotismo”, indicó el SENAN.

La exhibición también formó parte de las actividades de acercamiento comunitario y promoción institucional impulsadas por los estamentos de seguridad.