Panamá Nacionales -  10 de mayo de 2026 - 09:25

Curso del INADEH: fecha de inscripción al programa de Soldador General

El INADEH anunció el inicio del programa de Soldador General en el centro Bonifacio Pereira. Conoce la fecha, horarios y cómo asegurar un cupo.

Curso del INADEH

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura del programa de Soldador General, dirigido a personas interesadas en capacitarse en una de las áreas técnicas con mayor demanda laboral en Panamá.

De acuerdo con la institución, el curso iniciará el próximo lunes 18 de mayo en el centro de formación Bonifacio Pereira, ubicado en El Chorrillo.

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La jornada de inducción se desarrollará en horario de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., como parte del proceso previo al inicio formal de la capacitación.

INADEH: Cupos limitados para el curso de Soldador General

El INADEH destacó que los cupos disponibles son limitados, por lo que exhortó a los interesados a realizar su inscripción y confirmar asistencia con anticipación.

Para el proceso de inscripción, los aspirantes pueden comunicarse directamente al número: 6522-1956

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