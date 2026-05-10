Curso del INADEH: fecha de inscripción al programa de Soldador General

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) anunció la apertura del programa de Soldador General, dirigido a personas interesadas en capacitarse en una de las áreas técnicas con mayor demanda laboral en Panamá.

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De acuerdo con la institución, el curso iniciará el próximo lunes 18 de mayo en el centro de formación Bonifacio Pereira, ubicado en El Chorrillo.

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La jornada de inducción se desarrollará en horario de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., como parte del proceso previo al inicio formal de la capacitación.

INADEH: Cupos limitados para el curso de Soldador General

El INADEH destacó que los cupos disponibles son limitados, por lo que exhortó a los interesados a realizar su inscripción y confirmar asistencia con anticipación.

Para el proceso de inscripción, los aspirantes pueden comunicarse directamente al número: 6522-1956