Cambios en las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá inician este lunes 11 de mayo

Cambios en la línes 1 y 2 del Metro de Panamá

El Metro de Panamá, S.A. (MPSA) informó que a partir del próximo lunes 11 de mayo implementará cambios operativos en las líneas 1 y 2, con el objetivo de optimizar el servicio ante el aumento sostenido de pasajeros registrado en las últimas semanas.

Según la entidad, el incremento en la demanda está relacionado con el alza en los precios del combustible, situación que ha provocado un mayor uso del sistema de transporte masivo.

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¿Qué cambios tendrá el Metro de Panamá?

Como parte del nuevo plan operativo, el Metro habilitará el abordaje de trenes por ambos andenes en estaciones terminales durante las horas pico de la mañana y la tarde.

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En la Línea 1, la medida se aplicará en las estaciones:

Villa Zaita

Albrook

Mientras que en la Línea 2 se implementará en:

San Miguelito 2

La entidad explicó que esta modalidad permitirá una distribución más eficiente de los pasajeros y ayudará a disminuir la concentración de usuarios en los andenes.

Trenes alternarán llegada por ambos andenes

El Metro detalló que los trenes alternarán su llegada utilizando ambos andenes disponibles, lo que permitirá optimizar los tiempos de maniobra en los cambios de dirección e incrementar la capacidad de transporte.

Con esta medida, también se busca que los trenes lleguen con mayor disponibilidad de espacio a estaciones con alta demanda, como Los Andes y San Miguelito.

Recomendaciones para los usuarios

Ante la implementación del nuevo sistema operativo, el Metro de Panamá recomendó a los usuarios:

Utilizar los andenes habilitados según las indicaciones

Permitir la salida de pasajeros antes de abordar

Mantener el orden en escaleras y zonas de circulación

Planificar sus viajes con anticipación

Además, personal del Metro estará orientando a los pasajeros en las estaciones para facilitar el flujo y evitar confusiones durante los primeros días de aplicación de la medida.

El Metro de Panamá indicó que continuará evaluando acciones para responder al crecimiento en la demanda y mejorar la experiencia de los usuarios en todo el sistema.