Escuela para Padres 2026: regionales, horarios y duración de los talleres este 11 de mayo

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció el calendario oficial de los talleres de la Escuela para Padres 2026, los cuales se desarrollarán en las 16 regiones educativas del país como parte del fortalecimiento del acompañamiento familiar en el proceso educativo de los estudiantes.

La jornada iniciará del 12 al 15 de mayo de 2026 bajo el lema: “El éxito comienza en casa” .

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Regionales programadas para el martes 12 de mayo

Según el cronograma divulgado por la entidad, el martes 12 de mayo participarán las siguientes regionales educativas:

Panamá Centro

Panamá Oeste

Panamá Este

Panamá Norte

San Miguelito

El objetivo del programa es brindar herramientas y orientación a padres y acudientes para apoyar el rendimiento académico y desarrollo integral de los estudiantes.

Escuela para Padres será obligatoria para el PASE-U

El MEDUCA reiteró que la participación en estos talleres será obligatoria para acceder al pago del PASE-U, beneficio económico dirigido a estudiantes del sistema educativo oficial.

La medida busca reforzar la participación de las familias en la educación y promover un mayor compromiso en el proceso formativo de niños y jóvenes.

Embed - Ministerio de Educacion on Instagram: "Cuando un hijo triunfa, es porque hubo un hogar que sostuvo y una escuela que guió. Escuela para Padres 2026 es el punto de encuentro donde se brindan herramientas para acompañar y orientar con propósito. Del 12 al 15 de mayo, en las 16 regiones educativas del país, acompañamos a las familias en la formación integral de nuestros estudiantes. ¡Educa, escucha y actúa! #EscuelaParaPadres #SomosMeduca #ConPasoFirme" View this post on Instagram

Horarios y duración de los talleres

Hasta el momento, el ministerio indicó que cada centro educativo comunicará directamente los horarios y duración de las jornadas según su organización interna.

Por ello, se recomienda a los acudientes mantenerse atentos a los avisos emitidos por las escuelas y regionales educativas correspondientes.

MEDUCA continuará jornadas a nivel nacional

El programa continuará desarrollándose progresivamente en las distintas provincias y comarcas del país hasta completar las 16 regiones educativas contempladas dentro del calendario oficial.