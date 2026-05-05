Panamá Nacionales -  5 de mayo de 2026 - 17:41

Escuela para Padres 2026: calendario de talleres para la próxima semana

El objetivo de la Escuela para Padres es brindar de herramientas a los acudientes para acompañar y orientar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje.

Escuela para Padres 2026 en Panamá.

Escuela para Padres 2026 en Panamá.

SITIO WEB DEL MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció el calendario oficial de los talleres de la Escuela para Padres correspondientes al primer trimestre, los cuales se desarrollarán en las 16 regiones educativas del país. El objetivo es brindar herramientas a los acudientes para acompañar y orientar con propósito a los estudiantes en su proceso de aprendizaje.

Calendario de la Escuela para Padres 2026

Martes 12 de mayo:

  • Panamá Centro, Panamá Oeste, Panamá Este, Panamá Norte y San Miguelito.

Miércoles 13 de mayo:

  • Coclé, Herrera, Los Santos, Colón y Darién.

Viernes 15 de mayo:

  • Chiriquí, Veraguas y las comarcas Ngäbe-Buglé, Emberá-Wounaan y Guna Yala.

Horarios y duración

Todos los talleres tendrán una duración de dos horas y se impartirán en dos jornadas:

  • Turno matutino: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

  • Turno vespertino: 3:30 p.m. a 5:30 p.m.

Embed - Ministerio de Educacion on Instagram: "Cuando un hijo triunfa, es porque hubo un hogar que sostuvo y una escuela que guió. Escuela para Padres 2026 es el punto de encuentro donde se brindan herramientas para acompañar y orientar con propósito. Del 12 al 15 de mayo, en las 16 regiones educativas del país, acompañamos a las familias en la formación integral de nuestros estudiantes. ¡Educa, escucha y actúa! #EscuelaParaPadres #SomosMeduca #ConPasoFirme"
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