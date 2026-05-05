Escuela para Padres 2026: calendario de talleres para la próxima semana

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció el calendario oficial de los talleres de la Escuela para Padres correspondientes al primer trimestre, los cuales se desarrollarán en las 16 regiones educativas del país. El objetivo es brindar herramientas a los acudientes para acompañar y orientar con propósito a los estudiantes en su proceso de aprendizaje.
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Panamá Centro, Panamá Oeste, Panamá Este, Panamá Norte y San Miguelito.
Miércoles 13 de mayo:
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Coclé, Herrera, Los Santos, Colón y Darién.
Viernes 15 de mayo:
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Chiriquí, Veraguas y las comarcas Ngäbe-Buglé, Emberá-Wounaan y Guna Yala.
Horarios y duración
Todos los talleres tendrán una duración de dos horas y se impartirán en dos jornadas:
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Turno matutino: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
Turno vespertino: 3:30 p.m. a 5:30 p.m.