Panamá Nacionales -  5 de mayo de 2026 - 09:29

Pago del PASE-U: asistir a Escuela para Padres será clave para cobrar el beneficio

El MEDUCA indica que asistir a Escuela para Padres será requisito para cobrar el PASE-U. Conoce fechas y regiones del taller.

Padres deberán asistir a talleres para recibir el PASE-U

Padres deberán asistir a talleres para recibir el PASE-U

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció el inicio del programa Escuela para Padres, cuya participación será obligatoria para acceder al pago del PASE-U.

La jornada se desarrollará del 12 al 15 de mayo de 2026 a nivel nacional, bajo el lema “El éxito comienza en casa”, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento familiar en la educación de los estudiantes.

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PASE-U: este es el requisito obligatorio para cobrar el pago

MEDUCA confirmó que la asistencia a estos talleres será un requisito indispensable para recibir el segundo pago del PASE-U 2025, por lo que los acudientes deberán participar obligatoriamente en las actividades programadas.

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Esta medida busca reforzar el rol de los padres en la formación académica y personal de los estudiantes beneficiarios.

Escuela para Padres define pago del PASE-U: fechas aquí

El cronograma del taller Escuela para Padres será el siguiente:

  • 12 de mayo:
    • Panamá Este
    • Panamá Oeste
    • San Miguelito
    • Panamá Centro
    • Panamá Norte
  • 13 de mayo (provincias centrales):
    • Herrera
    • Los Santos
    • Coclé
    • Darién
    • Colón
  • 15 de mayo:
    • Comarcas indígenas
    • Chiriquí
    • Bocas del Toro
    • Veraguas

Las actividades serán dinámicas y educativas, con el fin de promover una participación activa de la familia en el proceso de enseñanza.

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