Pago del PASE-U: asistir a Escuela para Padres será clave para cobrar el beneficio

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció el inicio del programa Escuela para Padres, cuya participación será obligatoria para acceder al pago del PASE-U .

La jornada se desarrollará del 12 al 15 de mayo de 2026 a nivel nacional, bajo el lema “El éxito comienza en casa”, con el objetivo de fortalecer el acompañamiento familiar en la educación de los estudiantes.

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PASE-U: este es el requisito obligatorio para cobrar el pago

MEDUCA confirmó que la asistencia a estos talleres será un requisito indispensable para recibir el segundo pago del PASE-U 2025, por lo que los acudientes deberán participar obligatoriamente en las actividades programadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2051647975479214384?s=20&partner=&hide_thread=false "La próxima semana en nuestras 16 regiones educativas estaremos desarrollando nuestro primer taller denominado 'El Éxito', con una intención de dejarle una heramienta de reflexión a los padres de familia y por otro lado reemplantear el concepto de éxito que tenemos y cómo estamos… pic.twitter.com/fNWJd37xTI — Telemetro Reporta (@TReporta) May 5, 2026

Esta medida busca reforzar el rol de los padres en la formación académica y personal de los estudiantes beneficiarios.

Escuela para Padres define pago del PASE-U: fechas aquí

El cronograma del taller Escuela para Padres será el siguiente:

12 de mayo: Panamá Este Panamá Oeste San Miguelito Panamá Centro Panamá Norte

13 de mayo (provincias centrales): Herrera Los Santos Coclé Darién Colón

15 de mayo: Comarcas indígenas Chiriquí Bocas del Toro Veraguas



Las actividades serán dinámicas y educativas, con el fin de promover una participación activa de la familia en el proceso de enseñanza.