Pago del PASE-U: asistir a Escuela para Padres será clave para cobrar el beneficio

El Ministerio de Educación (MEDUCA) anunció el inicio del programa Escuela para Padres, cuya participación será obligatoria para acceder al pago del PASE-U.
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PASE-U: este es el requisito obligatorio para cobrar el pago
MEDUCA confirmó que la asistencia a estos talleres será un requisito indispensable para recibir el segundo pago del PASE-U 2025, por lo que los acudientes deberán participar obligatoriamente en las actividades programadas.
Esta medida busca reforzar el rol de los padres en la formación académica y personal de los estudiantes beneficiarios.
Escuela para Padres define pago del PASE-U: fechas aquí
El cronograma del taller Escuela para Padres será el siguiente:
- 12 de mayo:
- Panamá Este
- Panamá Oeste
- San Miguelito
- Panamá Centro
- Panamá Norte
- 13 de mayo (provincias centrales):
- Herrera
- Los Santos
- Coclé
- Darién
- Colón
- 15 de mayo:
- Comarcas indígenas
- Chiriquí
- Bocas del Toro
- Veraguas
Las actividades serán dinámicas y educativas, con el fin de promover una participación activa de la familia en el proceso de enseñanza.