PASE-U 2026: ¿cuándo será el primer pago y cómo funcionará el nuevo sistema digital?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos prevé realizar el primer pago del PASE-U 2026 a finales de junio, una vez concluya el proceso de depuración de beneficiarios.
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Nuevo sistema de pago digital
Para este ciclo, el PASE-U implementará un nuevo mecanismo de pago a través de cuentas bancarias vinculadas a los acudientes.
Los beneficiarios recibirán:
- una tarjeta de débito física o digital,
- depósitos directos del subsidio,
según explicó el director del IFARHU, Carlos Godoy.
Uso limitado del dinero
El funcionario detalló que los fondos tendrán restricciones y solo podrán utilizarse en gastos relacionados con la educación, como:
- alimentos,
- útiles escolares,
- transporte,
- colegiatura.
“Buscamos que los recursos cumplan su propósito y lleguen realmente al estudiante”, señaló.
Proceso de validación en curso
El IFARHU mantiene actualmente un proceso de verificación de datos junto al MEDUCA para asegurar que los pagos lleguen a los acudientes correctos.
Este proceso incluye:
- revisión de estudiantes que no viven con sus padres,
- actualización de responsables legales,
- validación de información académica.