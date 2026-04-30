PASE-U 2026: ¿cuándo será el primer pago y cómo funcionará el nuevo sistema digital?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos prevé realizar el primer pago del PASE-U 2026 a finales de junio, una vez concluya el proceso de depuración de beneficiarios.

Actualmente, la entidad trabaja en coordinación con el Ministerio de Educación de Panamá para validar el listado oficial de estudiantes matriculados que recibirán el beneficio.

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Nuevo sistema de pago digital

Para este ciclo, el PASE-U implementará un nuevo mecanismo de pago a través de cuentas bancarias vinculadas a los acudientes.

Los beneficiarios recibirán:

una tarjeta de débito física o digital,

depósitos directos del subsidio,

según explicó el director del IFARHU, Carlos Godoy.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/2049153851073134870?s=20&partner=&hide_thread=false El IFARHU explica porqué cambiará pronto el método de pago del PASE-U. https://t.co/E9ZZ6HyDkW — Telemetro (@Telemetro) April 28, 2026

Uso limitado del dinero

El funcionario detalló que los fondos tendrán restricciones y solo podrán utilizarse en gastos relacionados con la educación, como:

alimentos,

útiles escolares,

transporte,

colegiatura.

“Buscamos que los recursos cumplan su propósito y lleguen realmente al estudiante”, señaló.

Proceso de validación en curso

El IFARHU mantiene actualmente un proceso de verificación de datos junto al MEDUCA para asegurar que los pagos lleguen a los acudientes correctos.

Este proceso incluye: