Autoridad de Pasaportes de Panamá mantiene suspensión de servicios "hasta nuevo aviso"

La Autoridad de Pasaportes de Panamá informó que sus servicios continuarán suspendidos en todas las oficinas de atención al público hasta nuevo aviso, debido a fallas técnicas derivadas de problemas en el suministro eléctrico.
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Autoridad de Pasaportes: Fallas eléctricas afectan sistemas
De acuerdo con un comunicado oficial, una interrupción eléctrica registrada el pasado sábado provocó afectaciones en los equipos y servidores de procesamiento de datos.
Aunque se han realizado trabajos para restablecer el sistema, nuevas fluctuaciones de energía han retrasado la recuperación total.
Técnicos internacionales trabajan en solución
La institución detalló que su equipo técnico, junto a especialistas de la empresa proveedora —incluyendo expertos provenientes de Chile y Colombia— se mantienen trabajando para restablecer los servicios lo antes posible.
¿Qué deben hacer los usuarios?
Las autoridades recomiendan a la población:
- mantenerse atenta a los canales oficiales,
- evitar acudir a las oficinas mientras continúe la suspensión,
- y reprogramar sus trámites una vez se normalice el sistema.