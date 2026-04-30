Autoridad de Pasaportes de Panamá mantiene suspensión de servicios "hasta nuevo aviso"

La Autoridad de Pasaportes de Panamá informó que sus servicios continuarán suspendidos en todas las oficinas de atención al público hasta nuevo aviso, debido a fallas técnicas derivadas de problemas en el suministro eléctrico.

Inicialmente, la entidad había anunciado la interrupción de la atención hasta este miércoles, pero la medida fue extendida tras persistir inconvenientes en sus sistemas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Fraude paternal pena hasta 5 años de prisión: Asamblea aprueba nueva ley en Panamá

Autoridad de Pasaportes: Fallas eléctricas afectan sistemas

De acuerdo con un comunicado oficial, una interrupción eléctrica registrada el pasado sábado provocó afectaciones en los equipos y servidores de procesamiento de datos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049645298436149360?s=20&partner=&hide_thread=false Los servicios en la Autoridad de @PasaportePma continuarán suspendidos en todas las oficinas de atención al público "hasta nuevo aviso".



La entidad había informado que una falla en el suministro eléctrico registrada el pasado sábado había afectado sus sistemas tecnológicos, y… pic.twitter.com/zI6UXENUe0 — Telemetro Reporta (@TReporta) April 30, 2026

Aunque se han realizado trabajos para restablecer el sistema, nuevas fluctuaciones de energía han retrasado la recuperación total.

Técnicos internacionales trabajan en solución

La institución detalló que su equipo técnico, junto a especialistas de la empresa proveedora —incluyendo expertos provenientes de Chile y Colombia— se mantienen trabajando para restablecer los servicios lo antes posible.

¿Qué deben hacer los usuarios?

Las autoridades recomiendan a la población: