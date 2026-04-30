Panamá Nacionales -  30 de abril de 2026 - 08:16

Autoridad de Pasaportes de Panamá mantiene suspensión de servicios "hasta nuevo aviso"

Autoridad de Pasaportes mantiene servicios suspendidos hasta nuevo aviso por fallas eléctricas que afectan sus sistemas en Panamá.

Autoridad de Pasaportes: Fallas eléctricas afectan sistemas

Autoridad de Pasaportes: Fallas eléctricas afectan sistemas

@PasaportePma
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad de Pasaportes de Panamá informó que sus servicios continuarán suspendidos en todas las oficinas de atención al público hasta nuevo aviso, debido a fallas técnicas derivadas de problemas en el suministro eléctrico.

Inicialmente, la entidad había anunciado la interrupción de la atención hasta este miércoles, pero la medida fue extendida tras persistir inconvenientes en sus sistemas.

Contenido relacionado: Fraude paternal pena hasta 5 años de prisión: Asamblea aprueba nueva ley en Panamá

Autoridad de Pasaportes: Fallas eléctricas afectan sistemas

De acuerdo con un comunicado oficial, una interrupción eléctrica registrada el pasado sábado provocó afectaciones en los equipos y servidores de procesamiento de datos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049645298436149360?s=20&partner=&hide_thread=false

Aunque se han realizado trabajos para restablecer el sistema, nuevas fluctuaciones de energía han retrasado la recuperación total.

Técnicos internacionales trabajan en solución

La institución detalló que su equipo técnico, junto a especialistas de la empresa proveedora —incluyendo expertos provenientes de Chile y Colombia— se mantienen trabajando para restablecer los servicios lo antes posible.

¿Qué deben hacer los usuarios?

Las autoridades recomiendan a la población:

  • mantenerse atenta a los canales oficiales,
  • evitar acudir a las oficinas mientras continúe la suspensión,
  • y reprogramar sus trámites una vez se normalice el sistema.

En esta nota:
Seguir leyendo

Inundación en el Centro de Alto Rendimiento "Matador" Tejada tras fuertes lluvias en Panamá

El Niño en Panamá: 85% de probabilidad y alerta en dos semanas

Alcaldía de Panamá crea "mini cuadrilla" con empleo inclusivo

Recomendadas

Más Noticias