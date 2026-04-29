Panamá Nacionales -  29 de abril de 2026 - 15:04

Combustible sube en Panamá desde el 1 de mayo: gasolina aumenta y diésel baja

Desde el 1 de mayo sube la gasolina y baja el diésel en Panamá. Consulta aquí los nuevos precios por galón en Panamá y Colón.

Combustible sube en Panamá: Precios vigentes del 1 al 15 de mayo 2026

Combustible sube en Panamá: Precios vigentes del 1 al 15 de mayo 2026

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los precios de los combustibles líquidos en Panamá registrarán una nueva variación a partir de este viernes 1 hasta el 15 de mayo del 2026, con un aumento en las gasolinas y una disminución en el diésel.

De acuerdo con el ajuste, el litro de gasolina de 95 octanos subirá 4 centavos, mientras que la de 91 octanos aumentará 2 centavos. En contraste, el litro de diésel reflejará una baja de 10 centavos.

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Nuevos precios por galón del combustible

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Para las provincias de Panamá y Colón, los precios por galón quedarán así:

  • $4.80 la gasolina de 95 octanos
  • $4.50 la gasolina de 91 octanos
  • $4.81 el diésel

Impacto en conductores

El ajuste impacta directamente el bolsillo de los conductores, especialmente por el alza en las gasolinas, que son las más utilizadas por vehículos particulares. Sin embargo, la reducción en el diésel podría representar un leve alivio para sectores como el transporte y la logística.

Se espera que estos precios se mantengan vigentes hasta el próximo ajuste oficial.

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