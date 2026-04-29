Conductor se da a la fuga sin pagar el combustible en Arraiján; despachador intenta detenerlo

Momento en que el despachador intenta detener a conductor

Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que el conductor de un vehículo se dio a la fuga de una estación de combustible en Arraiján sin pagar, pese a que un trabajador intentó impedir su salida.

En las imágenes se observa cómo el colaborador del establecimiento trata de retener al vehículo, pero el conductor acelera y abandona el lugar, evadiendo el pago del combustible.

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Caso similar de conductor en la autopista

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2049552741664792990?s=20&partner=&hide_thread=false Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que el conductor de un vehículo se fugó de una estación en Arraiján sin pagar el combustible, a pesar de que un trabajador del establecimiento intentó retenerlo.



Un hecho similar se registró en una estación de combustible ubicada… pic.twitter.com/4ihEZA6Vqh — Telemetro Reporta (@TReporta) April 29, 2026

Un hecho similar también fue reportado en otra estación ubicada en la autopista Arraiján - La Chorrera, lo que ha generado preocupación entre comerciantes del área ante este tipo de prácticas.

Preocupación por aumento de incidentes

Este tipo de situaciones ha encendido las alertas en estaciones de combustible, donde trabajadores quedan expuestos al intentar evitar que los conductores huyan sin pagar.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas aprehendidas por estos casos.