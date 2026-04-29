Conductor se da a la fuga sin pagar el combustible en Arraiján; despachador intenta detenerlo

Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que el conductor de un vehículo se dio a la fuga de una estación de combustible en Arraiján sin pagar, pese a que un trabajador intentó impedir su salida.
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Caso similar de conductor en la autopista
Un hecho similar también fue reportado en otra estación ubicada en la autopista Arraiján - La Chorrera, lo que ha generado preocupación entre comerciantes del área ante este tipo de prácticas.
Preocupación por aumento de incidentes
Este tipo de situaciones ha encendido las alertas en estaciones de combustible, donde trabajadores quedan expuestos al intentar evitar que los conductores huyan sin pagar.
Hasta el momento, no se ha informado sobre personas aprehendidas por estos casos.