Panamá Nacionales -  5 de junio de 2026 - 11:46

San Miguelito: sancionan a taxista captado en video viral mostrando un cuchillo a otro conductor

La Policía Nacional sancionó a un conductor de taxi en San Miguelito por obstrucción del tránsito y manejo desordenado.

Policía Nacional sancionó a un conductor de taxi en San Miguelito

Policía Nacional sancionó a un conductor de taxi en San Miguelito

Policiapanama
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Policía Nacional informó que unidades de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito en San Miguelito sancionaron a un conductor de vehículo tipo taxi, luego de que un video difundido en una plataforma digital permitiera identificar una infracción a las normas de circulación vial.

Según la información proporcionada por las autoridades, las acciones fueron tomadas tras analizar las imágenes que mostraban la conducta del conductor mientras se desplazaba por una vía pública. De acuerdo con el reporte oficial, el conductor fue sancionado por las faltas de obstrucción del tránsito y manejo desordenado.

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La medida fue aplicada con base en el artículo 204 del Reglamento de Tránsito, que establece sanciones para conductas que afecten la circulación segura y ordenada de los vehículos en las vías del país.

San Miguelito: Video fue clave para la investigación

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Las autoridades indicaron que el procedimiento se inició luego de la publicación de un video en redes sociales, material que permitió a las unidades de tránsito identificar la infracción y proceder con las acciones correspondientes.

La Policía Nacional reiteró que las denuncias ciudadanas y los registros audiovisuales compartidos en plataformas digitales pueden servir como apoyo para detectar conductas que ponen en riesgo la seguridad vial.

Llamado al respeto de las normas

La institución recordó a conductores particulares, transportistas y operadores del transporte selectivo la importancia de respetar las normas de tránsito para evitar accidentes y garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.

Asimismo, reiteró que continuará desarrollando operativos de fiscalización y vigilancia para sancionar conductas que representen un peligro para peatones y conductores.

Las autoridades hicieron un llamado a mantener una conducción responsable y respetuosa de las disposiciones establecidas en el reglamento de tránsito vigente.

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