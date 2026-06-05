San Miguelito: sancionan a taxista captado en video viral mostrando un cuchillo a otro conductor

La Policía Nacional informó que unidades de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito en San Miguelito sancionaron a un conductor de vehículo tipo taxi, luego de que un video difundido en una plataforma digital permitiera identificar una infracción a las normas de circulación vial.
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La medida fue aplicada con base en el artículo 204 del Reglamento de Tránsito, que establece sanciones para conductas que afecten la circulación segura y ordenada de los vehículos en las vías del país.
San Miguelito: Video fue clave para la investigación
Las autoridades indicaron que el procedimiento se inició luego de la publicación de un video en redes sociales, material que permitió a las unidades de tránsito identificar la infracción y proceder con las acciones correspondientes.
La Policía Nacional reiteró que las denuncias ciudadanas y los registros audiovisuales compartidos en plataformas digitales pueden servir como apoyo para detectar conductas que ponen en riesgo la seguridad vial.
Llamado al respeto de las normas
La institución recordó a conductores particulares, transportistas y operadores del transporte selectivo la importancia de respetar las normas de tránsito para evitar accidentes y garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.
Asimismo, reiteró que continuará desarrollando operativos de fiscalización y vigilancia para sancionar conductas que representen un peligro para peatones y conductores.
Las autoridades hicieron un llamado a mantener una conducción responsable y respetuosa de las disposiciones establecidas en el reglamento de tránsito vigente.