Panamá Nacionales -  5 de junio de 2026 - 11:32

Calendario escolar 2026: periodo del segundo trimestre y días libres

El segundo trimestre lectivo comenzará la próxima semana, indica el calendario escolar 2026 del MEDUCA.

Calendario escolar 2026 del MEDUCA.

Calendario escolar 2026 del MEDUCA.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

De acuerdo con el calendario escolar de 2026 establecido por el Ministerio de Educación (MEDUCA), el segundo trimestre lectivo comenzará el próximo lunes 8 de junio y se extenderá hasta el viernes 4 de septiembre, abarcando a todos los estudiantes de centros educativos oficiales y particulares del país.

Durante este periodo se conmemorará el aniversario de la Fundación de Panamá La Vieja, el próximo 15 de agosto. Al tratarse de una efeméride local para el distrito de Panamá, y debido a que la fecha coincide con un día sábado, la jornada escolar regular de esa semana no sufrirá alteraciones ni suspensiones de clases.

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Calendario escolar 2026

Segundo trimestre

  • Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.

Segundo receso escolar

  • Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.

Tercer trimestre

  • Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.

Balance y graduaciones

  • Del 14 al 18 de diciembre.

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