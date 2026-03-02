Panamá Nacionales -  2 de marzo de 2026 - 14:32

Calendario escolar 2026 en Panamá: días libres y feriados del primer trimestre

El MEDUCA inició el año escolar 2026 en Panamá y publicó el calendario oficial con días libres, vacaciones y duración del año académico.

Calendario escolar 2026 en Panamá

Calendario escolar 2026 en Panamá

Telemetro Reporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA) inició este lunes 2 de marzo el año escolar 2026 y dio a conocer el calendario académico oficial que regirá para los centros educativos públicos y particulares del país.

De acuerdo con la entidad, el calendario establece el inicio del año lectivo, el desarrollo del primer trimestre con sus respectivos recesos y el periodo de graduaciones.

Contenido relacionado: Estas son las tarifas del Metro de Panamá para estudiantes en el Año Escolar 2026

Calendario escolar: Año académico tendrá 42 semanas

Según el Gobierno de la República de Panamá, a través del Decreto Ejecutivo N.° 49 del 8 de septiembre de 2025, el año académico 2026 tendrá una duración de 42 semanas. El sistema educativo panameño mantiene la estructura trimestral que se aplica en los centros educativos del país.

Estos son los días libres y recesos escolares en 2026

image

El calendario escolar también define algunos de los días libres y periodos de descanso durante el primer tramo del año:

  • Semana Santa: 2 y 3 de abril
  • Día del Trabajador: 1 de mayo
  • Vacaciones escolares: del 1 al 5 de junio

El calendario aplica tanto para escuelas oficiales como particulares y permite que padres de familia, estudiantes y docentes puedan planificar con anticipación actividades académicas, vacaciones y compromisos familiares.

En esta nota:
Seguir leyendo

Calendario de feriados en Panamá 2026: todos los días festivos y no laborables

CSS cambia fecha de pago de jubilados y pensionados: así queda el calendario

Aduanas retiene suplementos y multivitamínicos en operativos en David

Recomendadas

Más Noticias