Incendio en Cerro La Florentina deja 25 hectáreas afectadas en Tierras Altas

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que al menos 25 hectáreas resultaron afectadas por un incendio registrado en Cerro La Florentina, en el distrito de Tierras Altas. De acuerdo con el reporte oficial, unidades bomberiles lograron la liquidación del fuego tras una intensa jornada operativa en el área.

Reportan nuevo foco del incendio

Hasta 25 hectáreas afectadas por incendio en Cerro La Florentina, Tierras Altas.

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá lograron su liquidación tras intensa jornada operativa.

Se reporta nuevo foco en sector norte.

Evite quemas. Llame al 103.



Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá lograron su liquidación tras intensa jornada operativa.



Se reporta nuevo foco en sector norte.

— Bomberos De Panamá (@BCBRP) March 2, 2026

Sin embargo, las autoridades indicaron que se ha detectado un nuevo foco en el sector norte, por lo que se mantiene la vigilancia y las labores de control para evitar que las llamas se extiendan.

El Cuerpo de Bomberos reiteró el llamado a la población a evitar quemas, ya que estas pueden provocar incendios forestales que afectan el ambiente, las comunidades cercanas y ponen en riesgo a los equipos de emergencia.

Asimismo, recordaron que ante cualquier emergencia o reporte de fuego, los ciudadanos pueden comunicarse a la línea 103.