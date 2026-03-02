Panamá Nacionales -  2 de marzo de 2026 - 12:35

Regreso a clases 2026: más de 37 mil vehículos viajaron de Panamá Oeste a la capital

Ante el regreso a clases 2026, la ATTT reactivó operativos de inversión de carriles en puntos estratégicos de la ciudad de Panamá y en Panamá Oeste.

ATTT realiza operativos debido al regreso a clases 2026.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que este lunes 2 de marzo, debido al regreso a clases 2026, más de 37 mil vehículos se desplazaron desde Panamá Oeste hacia la capital hasta las 8:50 a. m.

Según el reporte oficial, la mayor circulación vehicular se registró en el puente de Las Américas, mientras que por la vía Puente Centenario transitaron 11,037 vehículos durante la jornada matutina.

La ATTT recordó que, para agilizar el tráfico vehicular durante el inicio del período escolar, fueron reactivados los operativos de inversión de carriles en puntos estratégicos como:

  • Vía Israel
  • Santa Elena
  • Autopista Arraiján - La Chorrera

Recomendaciones para conductores y estudiantes

Ante estos operativos, la entidad reiteró las siguientes pautas para una mejor convivencia vial:

  • Mantener la paciencia al conducir.
  • Estacionarse únicamente en los sitios establecidos.
  • Los estudiantes deben utilizar los pasos peatonales y puentes elevados.
