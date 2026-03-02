Regreso a clases 2026: más de 37 mil vehículos viajaron de Panamá Oeste a la capital

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que este lunes 2 de marzo, debido al regreso a clases 2026, más de 37 mil vehículos se desplazaron desde Panamá Oeste hacia la capital hasta las 8:50 a. m.
La ATTT recordó que, para agilizar el tráfico vehicular durante el inicio del período escolar, fueron reactivados los operativos de inversión de carriles en puntos estratégicos como:
- Vía Israel
- Santa Elena
- Autopista Arraiján - La Chorrera
Recomendaciones para conductores y estudiantes
Ante estos operativos, la entidad reiteró las siguientes pautas para una mejor convivencia vial:
- Mantener la paciencia al conducir.
- Estacionarse únicamente en los sitios establecidos.
- Los estudiantes deben utilizar los pasos peatonales y puentes elevados.