Regreso a clases 2026: más de 37 mil vehículos viajaron de Panamá Oeste a la capital

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que este lunes 2 de marzo, debido al regreso a clases 2026 , más de 37 mil vehículos se desplazaron desde Panamá Oeste hacia la capital hasta las 8:50 a. m.

Según el reporte oficial, la mayor circulación vehicular se registró en el puente de Las Américas, mientras que por la vía Puente Centenario transitaron 11,037 vehículos durante la jornada matutina.

La ATTT recordó que, para agilizar el tráfico vehicular durante el inicio del período escolar, fueron reactivados los operativos de inversión de carriles en puntos estratégicos como:

Vía Israel

Santa Elena

Autopista Arraiján - La Chorrera

Recomendaciones para conductores y estudiantes

Ante estos operativos, la entidad reiteró las siguientes pautas para una mejor convivencia vial:

Mantener la paciencia al conducir.

Estacionarse únicamente en los sitios establecidos.

Los estudiantes deben utilizar los pasos peatonales y puentes elevados.